Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva

Stavolta manca soltanto la firma, attesa dopo l’Atalanta. Quanto pesa, quello scarabocchio , sul futuro della Juve. Kenan Yildiz sta legando la propria vita ai bianconeri, o almeno una fetta consistente della propria carriera. Sta dando fiducia totale al club, che gli ha promesso un avvenire di altissimo livello. Una squadra costruita intorno a lui, uno status da campione, un domani ricco di successi. Già, perché non si può scrutare l’orizzonte senza pensare alle vittorie. Non se ti chiami Juve , non se ci si confronta con il giocatore più importante della rosa. L’intesa di massima sul prolungamento del contratto - e sull’adeguamento dell’attuale accordo - è datata di qualche giorno: già una settimana fa sono stati definiti i dettagli col papà Engin . Relativi soprattutto ai progetti della società, ma anche all’ingaggio annuo di Yildiz: 6 milioni di euro netti a stagione più bonus (più alti di quelli previsti per Jonathan David, a parità di parte fissa).

Affare di famiglia

La proprietà ha dato carta bianca su quest’intesa, individuando nel turco il miglior rappresentante possibile dell’identità bianconera. A prescindere dalle mostruose qualità tecniche: per Yildiz uno sforzo in più si può fare. Ed è per questo motivo che il classe 2005 riceverà un lauto bonus alla firma del contratto, che avverrà con una procedura solenne tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, in avvicinamento a Inter-Juve: poco più di 6 milioni di euro. Di fatto, un’annualità. Dusan Vlahovic, in tempi differenti (e con un’altra dirigenza), ne ricevette poco più di 8 netti, finiti all’agente Darko Ristic. In questo caso, invece, la “fee signing” resterà un affare di famiglia. Un vero e proprio premio fedeltà che Yildiz riscuote con merito. Non ha mai battuto i pugni sul tavolo per avere uno stipendio adeguato al valore dimostrato soprattutto negli ultimi due anni sul campo. Tanti, troppi giocatori avevano e hanno condizioni salariali migliori di lui. Eppure, non ha mai fiatato. Ha capito i tempi, ha aspettato il momento giusto e ha dimostrato di meritare tutto ciò che la Juve gli sta costruendo intorno.