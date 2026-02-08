Tuttosport.com
Convocati Juve-Lazio: Spalletti, la scelta su Kelly e Conceicao. Holm-Boga, nuovo esordio

È stato diramato pochi istanti fa l'elenco completo dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla sfida dell'Allianz Stadium contro i biancocelesti
juveLazioconvocati
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Sono 23 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra la sua Juve e la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'importante giornata di ieri, con l'annuncio show del rinnovo di Kenan Yildiz a margine della conferenza stampa pre gara, tutta l'attenzione è ora sul campo. L'obiettivo è rispondere al discusso successo di ieri del Napoli col Genoa e ottenere 3 punti preziosi in ottica piazzamento Champions. Figurano nella lista dei convocati anche gli ultimi innesti regalati dal calciomercato, che hanno già debuttato in bianconero nella competizione tricolore: Holm e Boga, per loro prima chiamata in Serie A con la Juve. Regolarmente a disposizione Kelly e Conceicao nonostante i dubbi della vigilia.

Juve-Lazio, i convocati di Spalletti

Nella lista dei convocati diramata dalla Juventus sono due gli assenti: si tratta dei soliti noti Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic. Quest'ultimo si è rivisto alla Continassa ad inizio settimana, nonostante ciò per il centravanti serbo non è ancora giunto il momento di tornare nella lista dei convocati. Servirà ancora un po' di tempo per ristabilirsi totalmente dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra e la conseguente operazione.

Questa dunque la lista dei calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per Juve-Lazio: 1 Perin, 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

