Convocati Juve-Lazio: Spalletti, la scelta su Kelly e Conceicao. Holm-Boga, nuovo esordio

Sono 23 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera tra la sua Juve e la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'importante giornata di ieri, con l'annuncio show del rinnovo di Kenan Yildiz a margine della conferenza stampa pre gara, tutta l'attenzione è ora sul campo. L'obiettivo è rispondere al discusso successo di ieri del Napoli col Genoa e ottenere 3 punti preziosi in ottica piazzamento Champions. Figurano nella lista dei convocati anche gli ultimi innesti regalati dal calciomercato, che hanno già debuttato in bianconero nella competizione tricolore: Holm e Boga, per loro prima chiamata in Serie A con la Juve. Regolarmente a disposizione Kelly e Conceicao nonostante i dubbi della vigilia.