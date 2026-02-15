Kalulu non ci sta: sfogo sui social dopo l'espulsione clamorosa. E Bastoni si 'nasconde'...

Quanto successo nel corso di Inter-Juve ha dell'incredibile e farà parlare ancora a lungo. Nel corso del primo tempo, infatti, Kalulu è stato espulso per un fallo inesistente ai danni di Bastoni , che si è tuffato in maniera plateale e avrebbe meritato a sua volta il secondo giallo per simulazione. Un errore arbitrale chiarissimo che ha fatto il giro del mondo e ha condizionato tutta la partita. Il terzino francese in campo ha provato a protestare, chiedendo l'intervento del VAR, ma secondo il regolamento non è possibile richiamare un arbitro al monitor per un cartellino giallo e l'espulsione è stata quindi confermata.

La reazione sui social di Kalulu

La rabbia di Kalulu non si è fermata in campo. Su Instagram, infatti, il francese ha ripubblicato un video con le due ammonizioni che hanno portato alla sua espulsione, con un'emoji perplessa. Sia su Barella (come confermato da Del Piero) che su Bastoni, il giallo era evitabile. In entrambi i casi, infatti, il giocatore della Juve non interviene in maniera cattiva e tocca a malapena gli avversari. Nonostante questo è stato comunque espulso, con la squadra di Spalletti che è stata costretta a giocare un tempo intero in 10 uomini.

Bastoni si "nasconde"

In tutto questo non è passato inosservato il comportamento di Bastoni. In campo il difensore italiano prima ha simulato in maniera plateale e poi ha esultato in faccia a Kalulu dopo il rosso. A dir poco antisportivo. I tifosi bianconeri, infuriati, hanno cominciato a prenderlo di mira e il giocatore nerazzurro ha quindi deciso di "nascondersi". Bastoni su Instagram ha limitato i commenti sotto ai suoi post e ha tolto la possibilità di essere taggato e menzionato.

