Holm, pesante infortunio: Juve, oltre al danno del rosso a Kalulu la beffa dall’infermeria

Oltre il danno, anche la beffa: la Juve contro il Como dovrà fare a meno di Kalulu e anche del suo sostituto Holm. Il francese sarà squalificato in seguito alla vergognosa espulsione subita contro l'Inter per via della simulazione di Bastoni. Spalletti quindi non potrà contare sul suo talismano francese, che ha sempre giocato ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Gol, assist e prestazioni di livello lo hanno portato ad essere considerato un imprescindibile della squadra, che per la prima volta si troverà a giocare senza Pierre. Ma proprio per situazioni simili o infortuni, la Vecchia Signora ha preso Holm dal Bologna. Ma il terzino svedese, entrato bene contro i nerazzurri, ha rimediato un problema muscolare.
Infortunio Holm, il comunicato della Juve
"In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J | medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero" - con questa nota ufficiale la Juve ha comunicato l'infortunio del terzino svedese, che non potrà prendere parte alle prossime sfide (si stima un mese di stop), proprio nel momento più delicato della stagione, con i playoff di Champions League imminenti e una serie di partite determinanti anche per la corsa al quarto posto in Serie A.
