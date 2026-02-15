Holm, pesante infortunio: Juve, oltre al danno del rosso a Kalulu la beffa dall’infermeria

Oltre il danno, anche la beffa: la Juve contro il Como dovrà fare a meno di Kalulu e anche del suo sostituto Holm. Il francese sarà squalificato in seguito alla vergognosa espulsione subita contro l'Inter per via della simulazione di Bastoni. Spalletti quindi non potrà contare sul suo talismano francese, che ha sempre giocato ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Gol, assist e prestazioni di livello lo hanno portato ad essere considerato un imprescindibile della squadra, che per la prima volta si troverà a giocare senza Pierre. Ma proprio per situazioni simili o infortuni, la Vecchia Signora ha preso Holm dal Bologna. Ma il terzino svedese, entrato bene contro i nerazzurri, ha rimediato un problema muscolare.