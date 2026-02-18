Bremer, nessuna lesione: il comunicato Juve. Ecco quando lo ritrova Spalletti

C'è una Juve con Gleison Bremer e una senza, questo è ormai un dato di fatto. L'uscita dal campo per infortunio del brasiliano nel corso del match contro il Galatasaray, unita al rosso di Cabal (voto da incubo per lui), ha portato la squadra di Spalletti alla pesantissima sconfitta per 5-2 in Champions League. Fino a che il classe 1997 è rimasto in campo, i bianconeri stavano vincendo 2-1, poi è arrivato il crollo. Le alternative non sono al livello e i tifosi sperano che l'infortunio muscolare che ha colpito Bremer non sia troppo grave. "Bisogna valutarlo bene, può darsi abbia dei problemi", ha detto Spalletti a fine partita.
Juve, l'esito degli esami di Bremer e i tempi di recupero
In mattinata il brasiliano è andato al JMedical dove è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che non hanno rilevato lesioni. Sospiro di sollievo, quindi, per Luciano Spalletti, che potrà contare presto sul difensore brasiliano. La sua presenza contro il Como in Serie A resta a fortissimo rischio, ma il classe 1997 potrebbe recuperare già in vista della gara di ritorno contro il Galatasaray in Champions League.
Le novità dall'allenamento: le ultime su David
Nel frattempo arrivano novità anche per quanto riguarda David. L'attaccante non è stato convocato per il match di Champions League contro il Galatasaray per un problema muscolare all'inguine. Anche oggi, mercoledì 18 febbraio, il canadese si è allenato a parte e quindi le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno in vista della sfida contro la squadra di Fabregas.
Rendimento da paura senza Bremer: i numeri
Kenan Yildiz è senza ombra di dubbio il giocatore più talentuoso di questa Juve, ma nessuno è impattante per la squadra di Spalletti come Bremer. Senza il brasiliano, infatti, i bianconeri perdono la loro principale certezza difensiva. I numeri parlano chiaro: contando la partita contro il Galatasaray come se la Juve non avesse avuto il classe 1997 (finché era in campo i bianconeri stavano vincendo), la percentuale di sconfitte della Juve è del 30%. Con lui in campo il 16%. Discorso opposto per le vittorie: 58% con Bremer, 35% senza.
- Con Bremer: 11 vittorie (58%), 5 pareggi (26%), 3 sconfitte (16%)
- Senza Bremer: 6 vittorie (35%), 6 pareggi (35%), 5 sconfitte* (30%)
*Contando anche il match contro il Galatasaray
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
C'è una Juve con Gleison Bremer e una senza, questo è ormai un dato di fatto. L'uscita dal campo per infortunio del brasiliano nel corso del match contro il Galatasaray, unita al rosso di Cabal (voto da incubo per lui), ha portato la squadra di Spalletti alla pesantissima sconfitta per 5-2 in Champions League. Fino a che il classe 1997 è rimasto in campo, i bianconeri stavano vincendo 2-1, poi è arrivato il crollo. Le alternative non sono al livello e i tifosi sperano che l'infortunio muscolare che ha colpito Bremer non sia troppo grave. "Bisogna valutarlo bene, può darsi abbia dei problemi", ha detto Spalletti a fine partita.
Juve, l'esito degli esami di Bremer e i tempi di recupero
In mattinata il brasiliano è andato al JMedical dove è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali che non hanno rilevato lesioni. Sospiro di sollievo, quindi, per Luciano Spalletti, che potrà contare presto sul difensore brasiliano. La sua presenza contro il Como in Serie A resta a fortissimo rischio, ma il classe 1997 potrebbe recuperare già in vista della gara di ritorno contro il Galatasaray in Champions League.
Le novità dall'allenamento: le ultime su David
Nel frattempo arrivano novità anche per quanto riguarda David. L'attaccante non è stato convocato per il match di Champions League contro il Galatasaray per un problema muscolare all'inguine. Anche oggi, mercoledì 18 febbraio, il canadese si è allenato a parte e quindi le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno in vista della sfida contro la squadra di Fabregas.