Bremer, nessuna lesione: il comunicato Juve. Ecco quando lo ritrova Spalletti

C'è una Juve con Gleison Bremer e una senza, questo è ormai un dato di fatto. L'uscita dal campo per infortunio del brasiliano nel corso del match contro il Galatasaray, unita al rosso di Cabal (voto da incubo per lui), ha portato la squadra di Spalletti alla pesantissima sconfitta per 5-2 in Champions League. Fino a che il classe 1997 è rimasto in campo, i bianconeri stavano vincendo 2-1, poi è arrivato il crollo. Le alternative non sono al livello e i tifosi sperano che l'infortunio muscolare che ha colpito Bremer non sia troppo grave. "Bisogna valutarlo bene, può darsi abbia dei problemi", ha detto Spalletti a fine partita.