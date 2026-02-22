Montero, addio Juve: torna ad allenare... Balotelli! E aspetta un ex bianconero

Lunedì la risoluzione, intanto è già a Dubai

Paolo Montero è pronto a salutare definitivamente la Juventus . Questa volta l’addio è anche formale: l’ex difensore bianconero era ancora legato contrattualmente al club dopo le esperienze alla guida della Primavera, dell’Under 23 in Serie C e il breve interregno in prima squadra,per due giornate al termine della stagione 2023-24. Il rapporto si chiude dopo l’esonero dalla Juventus Next Gen nel novembre 2024. Ora per Montero si apre una nuova avventura all’estero: sarà infatti il prossimo allenatore dell’, club di proprietà di, attuale presidente del Chievo Verona.

Il club degli Emirati Arabi Uniti ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta interna per 3-1 contro l’Al Arabi. Un ko che ha portato all’esonero del tecnico portoghese José Ricardo Pinto, complice una serie di risultati negativi che hanno fatto precipitare la squadra di Dubai all’ultimo posto in classifica, a tre punti dal Masfut terzultimo. Montero è atteso già oggi a Dubai insieme al suo entourage per prendere contatto con la nuova realtà. La risoluzione con il club bianconero è attesa per lunedì con la successiva firma con l'Al Ittifaq con un accordo valido fino al termine della stagione più opzione per quella successiva in caso di salvezza. Una sfida immediata e delicata per l’ex difensore uruguaiano, chiamato a risollevare una squadra che di recente ha ingaggiato anche Mario Balotellie che in estate abbraccerà anche Douglas Costa, oggi nel club di Verona