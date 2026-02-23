Spalletti, cazziatone e dietrofront: l'ultima scelta e la mossa della dirigenza Juve

Traffico in infermeria

Qualora i due acciaccati non dovessero recuperare, l’impressione è che Spalletti voglia riproporre la difesa a tre anche con il Galatasaray. Del resto, sono tante, troppe le assenze: oltre ai lungodegenti Vlahovic e Milik, all’Allianz non ci saranno Holm (che non rientrerà tra meno di un mese per la lesione al soleo) e i due squalificati, Andrea Cambiaso e Juan Cabal. Spazio allora sulla carta al trio di difesa composto da Kalulu, Gatti e Kelly, chiamati a proteggere la porta di uno tra Di Gregorio e Perin (ballottaggio apertissimo). McKennie, dopo l’esperimento da punta della gara di andata, tornerà ad agire da esterno a tutta fascia. Al suo fianco la coppia titolare Locatelli-Thuram (il capitano bianconero non rifiaterà, dal momento che non potrà esserci a Roma per via della squalifica), con Kostic in pole sulla corsia sinistra. Sulla trequarti, a supporto di David - sempre ammesso che Yildiz non recuperi - l’unico certo di un posto sembrerebbe Chico Conceiçao, con Miretti e Boga a contendersi l’altra maglia.