“Mercato fallimentare, zero personalità. Lui importante? Vai a leggere i numeri”: la Juve va a fondo

Il mercato Juve

Inizia De Grandis: "Avrebbe aggiustato la situazione perché Malen è uno che si fa sempre dare la palla, è velocissimo e ha forza di gambe. Fa reparto più di quelli che la Juve ha adesso. La Juve si è mossa male non solo in questo mercato di gennaio ma negli ultimi due anni. Il fallimento del mercato bianconero è qualcosa di conclamato". Caressa poi fa un'altra domanda: "Ma se un giocatore in Champions gioca trequartista e fa due gol, poi venerdì gli dicono, anche per necessità, di giocare difensore, è facile?". Ovviamente il riferimento è a Koopmeiners. Florenzi risponde: "Io ci ho fatto una carriera in questo modo. Riuscivo ad adattarmi poi ci sono giocatori che riescono ad adattarsi di più e altri meno".

I passi indietro della Juve

Bergomi: "Fin dall'inizio avevo dei dubbi su questa squadra. Quando è arrivato Luciano l'ha sistemata poi, però, quando arrivano queste sconfitte qua fai tre passi indietro perché le poche certezze che avevi ti si sgretolano e inizi ad andare ancora in difficoltà". E De Grandis continua: "Questa mescolanza nei ruoli è stata improvvisa. McKennie sparigliava un pochino, Yildiz e Conceicao dietro alla punta...". E Marchegiani sottolinea: "Io credo che questa squadra abbia un problema di personalità, lo ha avuto anche con i precedenti allenatori. Spalletti sembrava, con le sue idee, avesse dato delle certezze ai suoi giocatori per superare le difficoltà mentre adesso l'impressione è quella perché quando succede un episodio negativo la squadra non ne viene fuori. Fabregas è stato bravissimo nel preparare la partita dal punto di vista tattico. A sinistra quando manca la connessione Yildiz-Cambiaso non c'è alternativa e lì secondo me la Juve è deludente in questo momento dove tutti pensavamo stesse crescendo. Ora è difficile perché devi inseguire, il calendario è difficile".