McKennie e la mossa di Spalletti per sfidare il Galatasaray. Yildiz-Bremer-Perin, Lucio sceglie così!

Yildiz dall’inizio con il Galatasaray

Un giro di fasciatura in più al ginocchio più capriccioso - per tenerlo ben stretto -, e qualche impacco di ghiaccio sul polpaccio sinistro, quello uscito malconcio dalla gara contro il Como. Anche se l’unico vero rimedio contro ogni male - per stessa ammissione di Spalletti - risiede nella determinazione che Yildiz mette in ogni match. «Kenan per noi è già un leader anche se è molto giovane, riesce a essere sereno nei momenti difficili, con facilità - l’analisi di Spalletti nella conferenza stampa di ieri -. Nell’ultimo periodo ha fatto vedere anche la volontà di rimanere qui, è un riferimento. Vuole esserci in tutti i modi con il Galatasaray perché ci tiene a giocarsi questa sfida. Si è allenato parzialmente col gruppo, ma alla fine mi è venuto vicino e mi ha detto ‘io ci sono, sono a posto’ e questo dice molto». Dopo due giorni di lavoro differenziato, ieri il turco ha svolto una parte della seduta di rifinitura con i compagni. Ci sarà contro il Galatasaray e, probabilmente, pure dal primo minuto. Troppa la voglia di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco bianconero, nella speranza di ribaltare il 5-2 dell’andata.