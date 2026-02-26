Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Comolli a muso duro: "Rosso a Kelly incredibile, come si fa a mandare un arbitro del genere"

L'amministratore delegato bianconero attacca la Uefa per l'episodio che ha fortemente condizionato il match contro il Galatasaray: le dichiarazioni
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

LONDRA (Regno Unito) - "Non mi sono ancora ripreso e penso che mi ci vorranno anni per farlo". Così, dal palco del Financial Times Business of Football Summit di Londra, l'amministratore delegato della Juventus Damien Jacques Comolli commenta l'incredibile episodio dell'espulsione di Lloyd Kelly ieri sera nel match contro il Galatasaray, valido per il ritorno dei play-off di Champions League.

L'attacco alla Uefa

Damien Comolli conclude il suo intervento senza risparmiare un duro attacco alla massima organizzazione continentale per club: "Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro Pinheiro in quella situazione è stata davvero frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions". 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS