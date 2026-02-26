Juve, Comolli a muso duro: "Rosso a Kelly incredibile, come si fa a mandare un arbitro del genere"

LONDRA (Regno Unito) - "Non mi sono ancora ripreso e penso che mi ci vorranno anni per farlo". Così, dal palco del Financial Times Business of Football Summit di Londra, l'amministratore delegato della Juventus Damien Jacques Comolli commenta l'incredibile episodio dell'espulsione di Lloyd Kelly ieri sera nel match contro il Galatasaray, valido per il ritorno dei play-off di Champions League.
L'attacco alla Uefa
Damien Comolli conclude il suo intervento senza risparmiare un duro attacco alla massima organizzazione continentale per club: "Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro Pinheiro in quella situazione è stata davvero frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions".