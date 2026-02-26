Juve, Comolli a muso duro: "Rosso a Kelly incredibile, come si fa a mandare un arbitro del genere"

L'attacco alla Uefa

Damien Comolli conclude il suo intervento senza risparmiare un duro attacco alla massima organizzazione continentale per club: "Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro Pinheiro in quella situazione è stata davvero frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions".