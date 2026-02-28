Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

L'eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray ha fatto male, ma ora la Juve non potrà permettersi il lusso di portare a casa un'altra sconfitta. Domenica alle 20:45, infatti, i bianconeri si troveranno di fronte a un altro crocevia fondamentale per la loro stagione, il big match contro la Roma. Vincere significherebbe avvicinarsi al quarto posto e rimanere in piena corsa Champions, perdere vorrebbe dire invece portarsi a -7 e rischiare di farsi superare da Como e Atalanta. La squadra di Spalletti avrà un solo risultato accettabile: i 3 punti.