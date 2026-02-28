Tuttosport.com
Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri sono pronti a sfidare la squadra di Gasperini: tutte le informazioni sulla partita
3 min
RomajuveSerie A
L'eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray ha fatto male, ma ora la Juve non potrà permettersi il lusso di portare a casa un'altra sconfitta. Domenica alle 20:45, infatti, i bianconeri si troveranno di fronte a un altro crocevia fondamentale per la loro stagione, il big match contro la Roma. Vincere significherebbe avvicinarsi al quarto posto e rimanere in piena corsa Champions, perdere vorrebbe dire invece portarsi a -7 e rischiare di farsi superare da Como e Atalanta. La squadra di Spalletti avrà un solo risultato accettabile: i 3 punti.

Roma-Juventus, dove vedere la sfida di Serie A

La sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

  • Partita: Roma-Juventus
  • Luogo: Stadio Olimpico
  • Orario: 20:45
  • Dove vederla: Dazn

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

