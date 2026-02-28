"Se amo così tanto la Juve...": Girelli, il regalo che fa emozionare Del Piero

Otto lunghi anni ricchi di vittorie. Cristiana Girelli ha ufficialmente lasciato la Juve in prestito ed è diventata una nuova giocatrice del Bay FC. La calciatrice italiana è pronta a iniziare la sua nuova avventura in America, ma resterà per sempre un'icona bianconera (ecco la sua toccante lettera di addio). In occasione della sua ultima partita allo Stadium, quella di Uefa Women Champions League contro il Wolfsburg, la calciatrice ha avuto modo di incontrare un'altra leggenda della Vecchia Signora come Alex Del Piero, a cui ha deciso di lasciare la sua ultima maglia da gioco.
Girelli e la dedica a Del Piero: "Al mio idolo di sempre"
Del Piero e Girelli, due numeri 10 che hanno fatto la storia della Juve. L'incontro a fine partita è un mix di gioia e commozione. Un abbraccio e una domanda semplice: "Posso darti la mia maglietta? A chi dovrei darla se non a te?". Del Piero, visibilmente emozionato non sa come bene come reagire: "Questa? Questa è pesante. Mi fai emozionare, davvero. Mi farebbe molto piacere, però questa è una maglietta…". L'ormai ex attaccante della Juve Women, però, non ha dubbi: "È importante, importantissima... ma è alla persona giusta". Quindi le firme, le foto di rito con la maglia, qualche risata e una dedica speciale: "Al mio idolo di sempre. Se amo così tanto la Juve è grazie a te".
Girelli lascia la Juve: il comunicato ufficiale
La notizia della cessione in prestito di Girelli era nell'aria da settimane ma ora è arrivata l'ufficialità. Ecco il comunicato: "Dopo otto stagioni a tinte bianconere, Cristiana Girelli indosserà una maglia diversa da quella della Juventus Women nei prossimi mesi. La numero 10 bianconera prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2027 e, contestualmente, passa in prestito al Bay FC – squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League – fino all’agosto 2026".
Stefano Braghin: "Fuoco della juventinità, un esempio per le più giovani"
Stefano Braghin, Women’s Football Director della Juve, ha commenato: "Cristiana rappresenta una giocatrice che ha contribuito a fare la storia del progetto Women nel nostro club, molto più di quanto non dicano le sue statistiche, che pure la pongono in testa per presenza e gol segnati. È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia. Un insieme di valori non negoziabili, che fanno dell’appartenenza a questo club qualcosa di unico. Era giusto farle vivere un’esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme".
Girelli e la Juve: una storia di successi
La storia di Girelli alla Juve è iniziata ben otto anni fa, nell'estate del 2018. Appena arrivata l'attaccante italiana ha subito preso la maglia numero 10, legando la sua carriera ai colori bianconeri in maniera indissolubile. Tra tutte le competizioni, infatti, la classe 1990 è la giocatrice ad aver più presenze (241) e più gol segnati (150) con la maglia della Juve Women tra tutte le competizioni. Traguardi importantissimi, che sottolineano la sua importanza per questa squadra.
Con la Vecchia Signora, Cristiana ha conquistato 5 Scudetti, 4 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana e 1 Serie A Women's Cup, ma il suo impatto è andato ben oltre i semplici trofei. Girelli è stata infatti per anni un simbolo da seguire e imitare per generazioni di calciatrici, bianconere e non. Un esempio virtuoso di agonismo e valori positivi, che ha lasciato il segno nel calcio italiano femminile. Ora per lei inizia una nuova avventura in America ma il suo cuore resterà sempre un po' a Torino.
