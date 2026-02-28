"Se amo così tanto la Juve...": Girelli, il regalo che fa emozionare Del Piero

Otto lunghi anni ricchi di vittorie. Cristiana Girelli ha ufficialmente lasciato la Juve in prestito ed è diventata una nuova giocatrice del Bay FC. La calciatrice italiana è pronta a iniziare la sua nuova avventura in America, ma resterà per sempre un'icona bianconera ( ecco la sua toccante lettera di addio ). In occasione della sua ultima partita allo Stadium, quella di Uefa Women Champions League contro il Wolfsburg , la calciatrice ha avuto modo di incontrare un'altra leggenda della Vecchia Signora come Alex Del Piero , a cui ha deciso di lasciare la sua ultima maglia da gioco.

Girelli e la dedica a Del Piero: "Al mio idolo di sempre"

Del Piero e Girelli, due numeri 10 che hanno fatto la storia della Juve. L'incontro a fine partita è un mix di gioia e commozione. Un abbraccio e una domanda semplice: "Posso darti la mia maglietta? A chi dovrei darla se non a te?". Del Piero, visibilmente emozionato non sa come bene come reagire: "Questa? Questa è pesante. Mi fai emozionare, davvero. Mi farebbe molto piacere, però questa è una maglietta…". L'ormai ex attaccante della Juve Women, però, non ha dubbi: "È importante, importantissima... ma è alla persona giusta". Quindi le firme, le foto di rito con la maglia, qualche risata e una dedica speciale: "Al mio idolo di sempre. Se amo così tanto la Juve è grazie a te".