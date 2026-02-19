Termina ai playoff il sogno Champions per la Juve Women . Le bianconere, dopo il 2-2 dell'andata , subiscono una sconfitta all'Allianz Stadium con la rete decisiva nella prima frazione di Endemann alla prima e vera occasione della partita e con il gol di Zicai proprio allo scadere. La squadra allenata da Canzi gioca bene, non si scompone e non trova la via della rete soltanto per le ottime risposte di Johannes , senza dubbio la migliore in campo per il Wolfsburg. Nella ripresa la Juve è anche sfortunata con la girata di Capeta finita sulla traversa e il colpo di testa di Girelli che esce di pochissimo. Canzi nel finale prova il tutto per tutto inserendo anche Cambiaghi ma non riesce a trovare il gol. Bianconere eliminate e tedesche che vanno ai quarti di finale.

20:40

Finisce all'Allianz

97' - L'arbitro chiude la contesa: Wolfsburg ai quarti e Juve eliminata. Ko amarissimo per le bianconere che avrebbero meritato qualcosa di più per come hanno giocato e le occasioni create.

20:39

Raddoppio per il Wolfsburg

96' - La chiude il Wolfsburg: Zicai calcia dal limite e trova il raddoppio.

20:33

Ultimi minuti di gioco

90' - Sono sei i minuti di recupero.

20:30

Lerch opta per due cambi

87' - Dentro Zicai e Levels, fuorri Peddemors e Beerensteyn.

20:29

OCCASIONE JUVE

86' - Forcing offensivo delle bianconere: Krumbiegel va al tiro a botta sicura da pochi passi ma Johannes si supera e devia in angolo.

20:26

Altro cambio per la Juve

83' - Tutto per tutto per Canzi: dentro Cambiaghi e fuori Schatzer.

20:21

Cambio per il Wolfsburg

78' - Cambio per le tedesche: dentro Bergsvand e fuori Kuver.

20:19

Girelli sfiora il pareggio

77' - Carbonell mette al centro un bel pallone, Girelli di testa anticipa l'avversaria e incrocia ma il tiro è fuori di pochissimo.

20:14

Problemi per Johannes

72' - Gioco ancora fermo: problema per Johannes, portiere del Wolfsburg, e in campo entra lo staff medico.

20:12

Occasione Juve

70' - Girelli gira benissimo per Vangsgaard che davanti a Johannes si fa murare il tiro e pallone che va in angolo.

20:11

Triplo cambio per la Juve

67' - Canzi prova a dare la scossa: entrano Girelli, Krumbiegel e Vangsgaard ed escono Beccari, Capeta e Harviken.

20:06

Due cambi per il Wolfsburg

62' - Lerch cambia qualcosa: dentro Wedemeyer e Bussy, fuori Bjelde ed Endemann.

20:04

Occasione Wolfsburg

62' - Le tedesche si affacciano in avanti e con Beerensteyn prova a impensierire De Jong: il tiro dell'olandese è deviato in angolo.

19:59

TRAVERSA PER LA JUVE

56' - Azione insistita delle bianconere, il pallone arriva a Capeta che prova la girata ma il pallone si stampa sulla traversa. Sfortunata anche la Juve.

19:58

Occasione Juve

54' - Stolen Godo calca dal limite col destro, pallone alto sopra la traversa.

19:53

Pressione offensiva della Juve

50' - Inizio di ripresa in pressing offensivo per la Juve: le bianconere si rendono pericolose in un paio di situazioni ma la difesa del Wolfsburg riesce a chiudere bene.

19:48

Al via la ripresa

46' - Iniziato il secondo tempo all'Allianz Stadium.

19:33

Fine primo tempo

45+2' - Termina la prima frazione: Wolsfburg in vantaggio sulla Juve che parte bene ma va sotto alla prima occasione concessa alle avversarie.

19:31

Si entra nel recupero

45' - Due i minuti di recupero.

19:26

Juve in avanti

40' - Troppo frettolosa Beccari che va alla conclusione da posizione defilata, tiro troppo centrale e debole.

19:18

Occasione Wolfsburg

32' - Kielland ci prova di testa, il pallone finisce fuori di poco con De Jong immobile.

19:11

Le bianconere sfiorano il pari

25' - Juve pericolosa con Salvai: la centrale bianconera si butta in avanti e viene servita da Bonansea in profondità ma il suo destro è deviato in angolo da Johannes.

19:04

Vantaggio Wolfsburg

18' - GOL WOLFSBURG! Ripartenza fulminea delle tedesche: Huth trova l'imbucata centrale per Endemann che davanti a De Jong non sbaglia.

19:00

Pericolosa la Juve

13' - Beccari viene fermata sul più bello: bellissima imbucata di Schatzer per la centravanti che rientra ma poi viene chiusa da Bjelde.

18:54

Piccolo problema per Capeta

8' - Gioco fermo all'Allianz per un problema occorso ad Ana Capeta: l'attaccante bianconere appoggia male il braccio e viene soccorsa dallo staff medico.

18:47

Primo tiro bianconero

2' - Juve subito avanti e pericolosa: Bonanesa va al tiro col mancino e impegna l'estremo difensore ospite che non trattiene ma la difesa riesce a liberare prima dell'arrivo di Capeta.

18:45

Iniziato il match

1' - Al via la sfida tra Juve e Wolfsburg all'Allianz Stadium.

18:42

Del Piero in tribuna

Presente all'Allianz Stadium anche la leggenda della Juve, Alessandro Del Piero. L'ex numero 10 e capitano sugli spalti a seguire le Women in questa importante sfida.

18:30

Il momento di forma delle due squadre

La Juve Women vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi tra tutte le competizioni: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite per le bianconere che, per la seconda volta nella loro storia vogliono entrare nelle migliori otto d'Europa. L'avversario di turno, però, sono le tedesche del Wolfsburg che nello stesso periodo sono reduci da un ko, due vittorie e due pareggi. Per la formazione allenata da Lerch la volontà è quella di andare avanti per la tredicesima volta delle ultime quattordici.

18:15

Wolfsburg, le parole di Lerch

Stephan Lerch, allenatore del Wolfsburg, parla così della sfida con le bianconere: "Abbiamo analizzato la gara d'andata. Non siamo stati efficaci come avremmo voluto essere. Naturalmente, avremmo preferito un punteggio diverso, ma il pareggio 2-2 è stato positivo perché abbiamo rimontato. Ora dobbiamo restare concentrate, giocare con intelligenza e non lasciare che la Juventus ci metta in difficoltà. Impostare il ritmo sarà un fattore chiave per noi".

18:00

Juve arrivata allo Stadium

La Juve Women è arrivata allo Stadium: volti concentrati per le ragazze allenate da mister Canzi e anche qualche sorriso come quello di Girelli intenta a scambiare due parole con la compagna Rosucci. Entrambe partiranno dalla panchina questa sera.

17:46

Wolfsburg, le scelte di Lerch

Scelte anche le undici per quanto riguarda anche Lerch. L'allenatore del Wofsburg deve fare a meno di Poop ma può contare davanti sulla voglia da ex di Beerensteyn. Di seguito le scelte:

Wolfsburg (4-3-3): Johannes, Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Minge, Kielland, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Livelli, Bussy, Bergsvand, Wedemeyer, Zicai, Judit Pujols. All. Lerch

17:38

Juve Women, le scelte di Canzi

L'allenatore delle Juve Women, Canzi, ha sciolto le riserve e ha deciso le undici titolari: De Jong in porta con Lenzini, Salvai e Harviken a comporre il terzetto difensivo. Bonanesa e Carbonell sulle fasce con Walti e Schatzer al centro. Stolen Godo ad agire dietro le due punte, Beccari e Ana Capeta. Di seguito la formazione ufficiale:

Juve Women (3-4-1-2): De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godo; Beccari, Ana Capeta. A disposizione: Rusek, Kullberg, Rosucci, Girelli, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Tatiana Pinto, Brighton, Cambiaghi. All. Canzi

17:23

Arbitro e assistenti: chi dirige la sfida tra Juve Women e Wolfsburg

Questa sera all’Allianz Stadium la Juventus Women si gioca l’accesso alla fase successiva di Champions contro il Wolfsburg, nella decisiva gara di ritorno del playoff. A dirigere l’incontro sarà la danese Frida Klarlund, scelta per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. Gli assistenti saranno Sidsel Rasmussen (Danimarca) e Alisa Levalampi (Svezia), a completare una squadra arbitrale di profilo internazionale. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato alla macedone Ivana Projkovska. Al VAR opererà Jakob Kehlet, danese, con Lasse Laebel Graagaard come assistente VAR.

17:08

Wolfsburg, le statistiche contro la Juve

Il Wolfsburg non è ancora riuscito ad avere la meglio sulla Juventus Women nei tre precedenti disputati finora. Inserite nello stesso girone, il Gruppo A della UEFA Women's Champions League 2021/22, le due formazioni hanno dato vita a sfide molto equilibrate. A Torino, nella terza giornata, il confronto si è chiuso sul 2-2 al termine di una gara combattuta. Nove giorni più tardi, in Germania, sono state invece le bianconere a imporsi con un convincente 2-0. A questi risultati si aggiunge anche il pareggio maturato nella sfida d’andata, a conferma di un bilancio ancora favorevole alla Juventus.

16:53

Vangsgaard in forma

Dopo aver segnato un solo gol nelle sue prime 25 presenze in UEFA Women's Champions League, Amalie Vangsgaard della Juventus è andata a segno in due delle sue ultime tre partite. E al momento è tra le giocatrici più in forma e determinanti nelle Women.

16:40

Women, Stadium e sogni

Tutto in una notte. Che durerà 90 oppure 120 minuti e che potrebbe essere l’ultima in bianconero, almeno per la stagione in corso, di Cristiana Girelli. Qui si decide il futuro europeo della Juventus Women, che ha nelle proprie mani la possibilità di tornare tra le migliori otto d’Europa, punto più alto di questo cammino raggiunto una sola volta nella sua storia, nella stagione 2021/2022. Ma per farlo bisognerà mettere in campo tutto il necessario. E oltre alla spinta dell'Allianz Stadium, Canzi dovrà studiare anche altri dettagli. QUI L'APPROFONDIMENTO.

16:25

Il futuro di Cristiana Girelli

Girelli verso gli Stati Uniti. Inizia a essere difficile non credereci. Anche perché, questa volta, gli indizi che fanno una prova sono due. Ma sufficienti. «Prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile», aveva detto a fine novembre Girelli riferendosi al campionato femminile degli Stati Uniti. Nella finestra invernale la Juventus Women, al fotofinish, ha inserito due attaccanti: Capeta e Rasmussen. E il mercato è aperto fino a metà marzo. QUI TUTTE LE INFO E LA SQUADRA INTERESSATA.

16:12

Walti carica la Juve Women

Insieme all'allenatore bianconero è intervenuta anche Walti: “Come ho già detto prima della partita di andata, una squadra tedesca gioca sempre fino alla fine. Le giocatrici sono molto fisiche e credo si sia visto. Non hanno giocato il loro gioco migliore ma possono fare molto meglio e infatti hanno rimontato. Noi dobbiamo sfruttare tutte le opportunità. Dopo il match di andata la delusione era grande, abbiamo visto la vittoria sfuggirci dalle mani. Le giocatrici sono tutte motivate ma quello che è importante per me è che io riesca ad adattarmi e a portare la mia esperienza". QUI TUTTA LA CONFERENZA.

16:02

Canzi sfida il Wolfsburg

"Sono partite che vanno affrontate per vincere e noi dobbiamo giocare e giocheremo per quello. Ognuno è responsabile del proprio destino. Dobbiamo riprodurre l’intensità della gara d’andata e allora avremo ottime possibilità di ottenere la qualificazione, aggiungendo un po’ più di attenzione ai dettagli. Spero che le ragazze possano riproporre una gara molto simile a quella d’andata. Se parliamo di livello di competizione sì, questa è la partita più importante da quando sono qui: vale un quarto di finale di Women’s Champions League" - ha spiegato Canzi. QUI TUTTA LA CONFERENZA.

15:52

Dove vedere il match

La sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, in programma giovedì 19 febbraio a partire dalle 18.45, sarà visibile in esclusiva su Dinsey+ in diretta streaming. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento. QUI TUTTE LE INFO.

15:45

Juve Women-Wolfsburg, le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (4-4-1-1): De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken, Carbonell; Bonansea, Brighton, Wälti, Vangsgaard; Godo; Capeta. Allenatore: Canzi

WOLFSBURG (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Endemann; Beerensteyn. Allenatore: Lerch

Allianz Stadium - Torino