“Il Var? Tavecchio mi disse: La Juve vince sempre, i club sono stanchi, bisogna far qualcosa” 

Il dibattito sul Var e sugli errori arbitrali che stanno incidendo sull’andamento del campionato si arricchisce di nuove voci. Tra queste quella di Italo Cucci , intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Il bello del calcio . Il giornalista ha ripercorso le fasi che portarono all’introduzione della tecnologia in Italia, soffermandosi su retroscena e colloqui avuti all’epoca con i vertici federali. Dichiarazioni che, nel giro di poche ore, hanno acceso il confronto pubblico e animato i social.

Le parole di Italo Cucci sul Var e la Juve

"Quando ho sentito che volevano mettere il Var, ho incominciato a informarmi. C'era il mio amico Pozzo a Udine che stava lavorando a uno strumento che doveva essere più o meno quello, poi all'improvviso se lo sono preso gli inglesi. Ho chiesto quanto fosse costata l'operazione, ma non mi è mai stato detto. Poi ho incontrato Tavecchio (allora presidente FIGC ndr), un amico che con me si sfogava, e gli ho detto 'guarda che stai facendo una cosa gravissima. In Italia abbiamo arbitri eccellenti e siamo pronti a buttarli a mare". Lui mi ha risposto: "Ma sai, le società sono stanche, la Juve vince gli scudetti tutti a ripetizione, bisogna far qualcosa'. E già stavo capendo che stava nascendo un falso in atto pubblico, perché non doveva poter essere quello lo scopo. Poi dopo abbiamo visto cosa è successo" - ha detto Italo Cucci.

In realtà l’Italia è stato il primo grande campionato europeo a introdurre in modo sistematico il Var, anticipando gli altri tornei internazionali. Nonostante l’ingresso della tecnologia, la Juventus ha continuato a vincere, conquistando tre scudetti consecutivi anche dopo l’avvio del sistema di assistenza video. Le dichiarazioni del giornalista però hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori e riportando al centro della discussione il tema dell’impatto del Var sulla Serie A e i tanti retropensieri. Ma non sono state le uniche dichiarazioni che hanno scaldato lo studio...