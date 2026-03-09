“La Juve ha un grande vantaggio”, “Ma Vlahovic così forte?”, “Non capisco David”: Sky da Champions

I temi sulla Juve sono tanti e ogni volta si aprono scenari differenti. La sconfitta della Roma, e la vittoria sul Pisa della formazione allenata da Spalletti , riporta a meno uno dal quarto posto i bianconeri che ora vogliono provare a sfruttare il calendario per andare davanti. Già la settimana prossima con lo scontro diretto tra Como e Roma c'è la possibilità di provare a scavalcarle entrambe o almeno una delle due. A Sky Club gli opinionisti hanno parlato proprio dei bianconeri, della corsa Champions e anche dei numeri offensivi di David.

L'analisi sulla Juve

Marchegiani spiega: "Una partita anche se finita male, vissuta in casa con entusiasmo (quella con il Galatasaray ndr) ha ricreato entusiasmo. È una squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, delle sistemazioni e dell'atteggiamento ma anche tattico. Poi diventa questione di risultati perché nelle ultime cinque di campionato ne ha vinta una. Ha affrontato una squadra giusta in questo momento: il Pisa te la fa sudare ma poi alla fine la batti, la storia del campionato dice questo. Una vittoria che è arrivata nel momento giusto ma la rincorsa non è ancora finita perché è dietro e ha ancora delle gare impegnative da fare". E anche Costacurta commenta: "In un percorso di crescita il secondo tempo di Istanbul ferisce un po' tutti perché quando prendi un'imbarcata del genere ti toglie delle certezze, tant'è che al ritorno stavano per fare il miracolo e quindi hanno ritrovato fiducia. La gara di ritorno di Champions ha ridato tanta forza, il carattere".

I numeri di David

C'è una Juve con e senza David. Nel Club di Sky mostrano numeri relativi a questa affermazione: un gol senza rigori con lui in campo mentre ne sono arrivati 8 senza l'attaccante canadese. Gli Xg sono passati da 2.68 a 5.41, le big chance da 9 a 13 mentre i tiri in porta da 5 a 9. Anche nei duelli è carente e gli manca un po' quella fisicità di cui parla spesso Spalletti: dei 138 duelli totali ne ha vinti 48. In quelli aerei appena 11 su 42. De Grandis sottolinea: "Per me ha giocato male nell'ultima ma in quella prima non così tanto, chiaro è che non fa mai gol. Scopre tanto la palla quando deve difenderla. Yildiz preferisce avere uno davanti. La seconda volta è che Vlahovic è uno su cui ti puoi appoggiare di più rispetto a David però per avere un Yildiz nelle migliori condizioni non credo che rinunci all'attaccante".