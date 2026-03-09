“La Juve ha un grande vantaggio”, “Ma Vlahovic così forte?”, “Non capisco David”: Sky da Champions

I temi sulla Juve sono tanti e ogni volta si aprono scenari differenti. La sconfitta della Roma, e la vittoria sul Pisa della formazione allenata da Spalletti, riporta a meno uno dal quarto posto i bianconeri che ora vogliono provare a sfruttare il calendario per andare davanti. Già la settimana prossima con lo scontro diretto tra Como e Roma c'è la possibilità di provare a scavalcarle entrambe o almeno una delle due. A Sky Club gli opinionisti hanno parlato proprio dei bianconeri, della corsa Champions e anche dei numeri offensivi di David.
L'analisi sulla Juve
Marchegiani spiega: "Una partita anche se finita male, vissuta in casa con entusiasmo (quella con il Galatasaray ndr) ha ricreato entusiasmo. È una squadra con qualche passo falso ma ha dimostrato una crescita dal punto di vista del gioco, delle sistemazioni e dell'atteggiamento ma anche tattico. Poi diventa questione di risultati perché nelle ultime cinque di campionato ne ha vinta una. Ha affrontato una squadra giusta in questo momento: il Pisa te la fa sudare ma poi alla fine la batti, la storia del campionato dice questo. Una vittoria che è arrivata nel momento giusto ma la rincorsa non è ancora finita perché è dietro e ha ancora delle gare impegnative da fare". E anche Costacurta commenta: "In un percorso di crescita il secondo tempo di Istanbul ferisce un po' tutti perché quando prendi un'imbarcata del genere ti toglie delle certezze, tant'è che al ritorno stavano per fare il miracolo e quindi hanno ritrovato fiducia. La gara di ritorno di Champions ha ridato tanta forza, il carattere".
I numeri di David
C'è una Juve con e senza David. Nel Club di Sky mostrano numeri relativi a questa affermazione: un gol senza rigori con lui in campo mentre ne sono arrivati 8 senza l'attaccante canadese. Gli Xg sono passati da 2.68 a 5.41, le big chance da 9 a 13 mentre i tiri in porta da 5 a 9. Anche nei duelli è carente e gli manca un po' quella fisicità di cui parla spesso Spalletti: dei 138 duelli totali ne ha vinti 48. In quelli aerei appena 11 su 42. De Grandis sottolinea: "Per me ha giocato male nell'ultima ma in quella prima non così tanto, chiaro è che non fa mai gol. Scopre tanto la palla quando deve difenderla. Yildiz preferisce avere uno davanti. La seconda volta è che Vlahovic è uno su cui ti puoi appoggiare di più rispetto a David però per avere un Yildiz nelle migliori condizioni non credo che rinunci all'attaccante".
Il ritorno di Vlahovic e la spiegazione di Spalletti
Bergomi dice la sua: "Quando rientra gioca Vlahovic. Qual è l'attitudine migliore di David? Io non riesco a capirla". Marchegiani aggiunge: "Sicuro. Openda non viene proprio preso in considerazione. Boga? Non è una prima punta. L'adattabilità sul campionato italiano è quello che fa venire dubbi su David. Perché sotto l'aspetto dell'atteggiamento, i compagni gli vogliono bene, è positivo durante la settimana negli allenamenti. Per me in un calcio come il nostro dove le difese sono strette non è adatto per le sue caratteristiche". Di Canio sottolinea: "Spalletti lo ha spiegato da allenatore serio. Vuole un giocatore con determinate caratteristiche per fare quel gioco lì. Un conto è essere tra le linee e altre dover scardinare difese chiuse, non è il suo mestiere. La cosa bella di questa Juve è che si impegna sempre, sono ragazzi sani. I difetti li rivedrai con le squadre importanti perché devi scegliere tu le giocate per qualità e tempo. Ora questa squadra non ha questo tipo di qualità". Costacurta dice: "Ma il Vlahovic che abbiamo lasciato era così forte o ricordo male io? Sbagio o c'era un'aria un po' difficile...".
Corsa Champions, chi è la favorita
"Qual è la favorita tra Como, Roma e Juve per il quarto posto?" la domanda di Caressa. Per Bergomi: "A me la Juve piace, come si muove e sta sul campo. Poi capisco quando si alza il livello possono venire fuori i difetti. Da quando è arrivato Luciano ci vedo qualcosa". Marchegiani sottolinea: "La Juve ha un grande vantaggio rispetto alla Roma, non al Como perché ha meno pressioni, perché ha qualche energia in più poi è passato da meno 7 potenzialmente a pochi minuti dalla fine della gara dell'Olimpico a meno 1 adesso, anche psicologicamente è più in fiducia. Domenica c'è anche Roma-Como".
Juve, il calendario e il vantaggio psicologico
Anche Di Canio dice la sua: "Juve avvantaggiata per il discorso psicologico perché ha solo il campionato ed è una squadra seria al netto delle difficoltà riscontrate. Le partite che serviranno le vincerà con quell'impeto. Per il Como l'unico dubbio è per il ritorno di Coppa Italia e l'eventuale finale ma per la testa perché i giocatori non sono abituati. La Roma ha due partite di Coppa in mezzo e mancano giocatori importanti con Soulé e Dybala, questo complica". De Grandis aggiunge: "La Juve è favorita anche per il calendario perché nelle prossime tre gare ha Genoa, Sassuolo e Udinese. Mentre Como e Roma devono giocare lo scontro diretto e poi entrambe contro l'Inter. Se la Juve riuscisse a fare il pieno poi stando davanti può essere una situazione vantaggiosa". Chiude Costacurta: "Mi piace come gioca la Juve però non è quella che farà i punti. Io dico il Como favorita per la corsa Champions".
