Juve che vince si cambia? I dubbi per l'Udinese: chi può perdere il posto, chi ritrovarlo. E poi c'è Vlahovic

Detox completato. Per la testa e per i muscoli, provati (il giusto) dall’ultima gara di campionato vinta contro il Pisa. Dopo i due giorni liberi concessi a tutto il gruppo squadra - ad eccezione di Zhegrova, che ha preferito lavorare da solo in palestra lunedì - il fischietto di Spalletti questa mattina tornerà a scandire con un acuto dietro l’altro le sedute della Continassa. Giusto quattro allenamenti, rifinitura compresa, per preparare al meglio il prossimo impegno con l’Udinese di Runjaic, in programma sabato. Sulla carta, è probabile quindi che Lucio non abbia in mente di apporre mosse “rivoluzionarie”. Semmai, sfrutterà questi pochi giorni a disposizione per capirci di più in merito alle condizioni dei profili di rientro dai vari infortuni - Vlahovic e Milik - e per sciogliere gli unici due dubbi in ottica Udinese: chi promuovere in porta tra Perin e Di Gregorio, e chi in attacco dove a giocarsi un posto saranno David e Boga.