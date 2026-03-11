Il ritorno di Vlahovic: in campo e segna subito! L'allenamento alla Continassa

Dopo mesi di attesa, la Juventus ritrova Vlahovic . L’attaccante serbo è tornato ad allenarsi con il gruppo e si prepara a rientrare tra i convocati per la prossima sfida contro l'Udinese. Una notizia importante per i bianconeri e per Spalletti , che si avvicinano al finale di stagione con nuove soluzioni offensive. Il recupero del centravanti rappresenta un rinforzo significativo per l’attacco bianconero, viste anche le prestazioni di David e l'utilizzo di Openda .

Allenamento completo e recupero Vlahovic

Nel giorno della ripresa degli allenamenti sotto la guida di Spalletti, la Juventus ha potuto riabbracciare pienamente il proprio numero 9. Dusan Vlahovic ha infatti partecipato all’intera sessione di lavoro insieme ai compagni, segnale chiaro di un recupero ormai completato. Nelle settimane precedenti l’attaccante serbo aveva svolto solo parte delle sedute con il gruppo, seguendo un programma di reinserimento graduale. Lo staff medico ha monitorato attentamente ogni fase della riabilitazione per evitare ricadute. L’infortunio che lo ha fermato contro il Cagliari è stato particolarmente serio e ha richiesto tempi lunghi di recupero. Per questo motivo il rientro è stato gestito con grande prudenza. Il lavoro svolto negli ultimi giorni ha però dato risposte positive. Il serbo ha dimostrato di poter sostenere l’intero carico di lavoro previsto in allenamento, segnando anche nella partitella giocata a campo ridotto. Una condizione che permette allo staff tecnico di considerarlo nuovamente disponibile.

Possibile ritorno in campo contro l’Udinese

Il ritorno tra i convocati potrebbe arrivare già nella prossima trasferta contro l’Udinese. Lo stesso Spalletti ha anticipato in conferenza stampa qualche giorno fa che Vlahovic poteva rientrare proprio per questa partita. L’attaccante serbo non scende in campo da quasi quattro mesi, un’assenza pesante per la Juventus. L’ultima apparizione è stata quella della gara contro il Cagliari dello scorso 29 novembre. In quell’occasione il classe 2000 ha riportato una lesione importante alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. L’entità dell’infortunio ha reso necessario anche un intervento chirurgico. Da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero tra terapie e lavoro personalizzato. Il rientro in gruppo rappresenta dunque la fase finale di questo percorso. La sua presenza tra i convocati è già un segnale molto positivo e chissà che Spalletti non possa anche concedergli una maglia nell'undici di partenza ma molto dipenderà dalle sensazioni di Dusan in questi allenamenti. Per la Juventus, comunque, si tratta di un’arma in più nel momento decisivo della stagione.

