Sognando Yildiz: da Leone a Durmisi i talenti Juve in rampa di lancio che non conoscete

Chi sarà il nuovo Kenan Yildiz? Nel corso degli ultimi anni sono diversi i giovani talenti lanciati dalla Juve tra Next Gen e Primavera , con il turco come punta di diamante assoluta, ma senza dimenticarsi i vari Miretti, Huijsen e Savona. La Primavera di Padoin quest'anno sta mettendo in mostra diversi talenti di livello e non a caso è a quota 42 punti dopo 29 giornate , a un passo dalla zona playoff. Spalletti li osserva e chissà che per alcuni di loro non possa arrivare in futuro una chiamata in Prima Squadra. Andiamo alla scoperta di chi sono i giocatori più interessanti da tenere d'occhio della squadra di Padoin.

La certezza tra i pali e difensore goleador

Riccardo Radu - 3 maggio 2025: il giovane portiere esce e colpisce con la testa in maniera fortuita un compagno di squadra. Lo scontro è durissimo e comporta una frattura dell'anello orbitale della testa. Un infortunio grave, che lo costringe a un lungo recupero. Con grinta e forza di volotà, però, il classe 2007 è tornato in campo e dalla fine di gennaio 2026 in poi ha trovato sempre più spazio. Per lui già 7 presenze con la Primavera, appena 9 gol subiti e 2 porte inviolate, ma soprattutto tante parate di livello. Senza di lui in queste ultime uscite il passivo della squadra di Padoin sarebbe stato molto più negativo.

Alfonso Montero - Nato a Montevideo in Uruguay ma nel suo sangue è tutto bianconero. Il difensore centrale 2007 è infatti il figlio di Paolo Montero, ex giocatore e allenatore della Juve. Guai però a pensare che sia semplicemente un figlio d'arte. Alfonso in questa stagione ha giocato 10 partite nel campionato Primavera, facendo vedere ottime doti difensive ma soprattutto un innato fiuto per il gol. Sono già 3 le reti segnate dal centrale uruguagio. Garra charrua.