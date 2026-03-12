Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez! L’idea Mondiale tra i pali: Douglas Luiz potrebbe aiutare

Una telefonata allunga la vita recitava un celebre spot televisivo. Nel mercato, invece, può aprire scenari e sentieri inesplorati quanto sorprendenti per il futuro. È il caso della Signora e del miglior portiere dell’ultimo Mondiale, durante il quale ha trascinato con le sue parate l’Argentina alla conquista della Coppa più ambita. La Juve , infatti, negli ultimi giorni ha sondato il terreno per Emiliano Martinez , che ritiene ormai conclusa la sua avventura all’ Aston Villa e appare pronto a cambiare squadra in estate. El Dibu rappresenterebbe l’elemento giusto a livello di leadership ed esperienza per rinforzare il reparto portieri juventino, dove almeno uno tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio sembra destinato a partire. Per vestire la maglia bianconera servono, però, elementi rodati alle pressioni che campeggiano ad alti livelli.

Martinez tra Mondiale e Copa America

In tal senso chi meglio di Martinez che ha vinto da protagonista e mattatore Due Copa America e il Mondiale con l’Albiceleste, oltre a giocare tuttora nel campionato più importante e seguito al mondo: la Premier League nelle fila dell’Aston Villa, dove alla corte del mentore Unai Emery è rinato e tornato a brillare Douglas Luiz. Occhio quindi ai possibili incastri di mercato e agli affari allargati tra due club, che vantano ottimi rapporti come testimoniano pure le operazioni Iling Jr e Barrenechea concluse nel giugno 2024.