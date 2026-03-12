Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez! L’idea Mondiale tra i pali: Douglas Luiz potrebbe aiutare

Una telefonata allunga la vita recitava un celebre spot televisivo. Nel mercato, invece, può aprire scenari e sentieri inesplorati quanto sorprendenti per il futuro. È il caso della Signora e del miglior portiere dell’ultimo Mondiale, durante il quale ha trascinato con le sue parate l’Argentina alla conquista della Coppa più ambita. La Juve, infatti, negli ultimi giorni ha sondato il terreno per Emiliano Martinez, che ritiene ormai conclusa la sua avventura all’Aston Villa e appare pronto a cambiare squadra in estate. El Dibu rappresenterebbe l’elemento giusto a livello di leadership ed esperienza per rinforzare il reparto portieri juventino, dove almeno uno tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio sembra destinato a partire. Per vestire la maglia bianconera servono, però, elementi rodati alle pressioni che campeggiano ad alti livelli.
Martinez tra Mondiale e Copa America
In tal senso chi meglio di Martinez che ha vinto da protagonista e mattatore Due Copa America e il Mondiale con l’Albiceleste, oltre a giocare tuttora nel campionato più importante e seguito al mondo: la Premier League nelle fila dell’Aston Villa, dove alla corte del mentore Unai Emery è rinato e tornato a brillare Douglas Luiz. Occhio quindi ai possibili incastri di mercato e agli affari allargati tra due club, che vantano ottimi rapporti come testimoniano pure le operazioni Iling Jr e Barrenechea concluse nel giugno 2024.
Douglas, il piano Aston Villa
I Villans sul regista brasiliano vantano un diritto di riscatto da 25 milioni di euro più altri 3,5 di bonus e sembrano sempre più orientati a cercare di trattenere il classe 1998 alle loro dipendenze. A maggior ragione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Anche se i dirigenti inglesi proveranno a chiedere uno sconticino sul prezzo alla Juve, che a quel punto potrebbe cercare di ampliare i dialoghi su Martinez. Vedremo. Un passo alla volta e senza alcuna fretta. A proposito: El Dibu a Birmingham guadagna 5 milioni netti a stagione più cospicui bonus e chiederebbe un triennale. Condizioni sì importanti per un trentatreenne, ma la carriera parla per l’estremo difensore sudamericano che è oggi tra i Top 5 al mondo nel suo ruolo. Il portiere originario di Mar del Plata lo scorso agosto era stato a un passo dal Manchester United.
Spalletti chiaro
Da non escludere il possibile ritorno di fiamma da parte dei Red Devils, anche se al momento non sembra un tema all’ordine del giorno dalle parti di Old Trafford. Le voci sull’Inter, invece, non hanno trovato grossi riscontri, al di là di una chiacchierata perlustrativa tra il dt nerazzurro Piero Ausilio e l’agente Gustavo Goni. Occhio quindi alla Juve che deve alzare il livello della propria rosa con elementi dalla mentalità di vincente e di indubbia personalità. Solo così si può tornare in alto e magari pure a vincere dei trofei. Spalletti in tal senso è stato chiaro con i suoi dirigenti: ecco perché il nome di Martinez potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. Per ora siamo ancora nell’alveo delle idee e dei primi sondaggi. Nel mercato, però, basta una telefonata per cambiare il destino delle cose…
