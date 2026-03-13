Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-Juve

TORINO - Dusan Vlahovic dovrà rimandare il rientro. Dopo aver accarezzato per tutta la settimana il sogno di 'strappare' una convocazione in vista della delicatissima trasferta al Bluenergy Stadium di Udine, il bomber serbo, in scadenza di contratto al termine della stagione ma al centro delle trattative finalizzate al rinnovo, con tutta probabilità non verrà incluso nella lista dei convocati del tecnico della Juventus Luciano Spalletti. L'annuncio della lista completa - di cui, secondo le prime indiscrezioni, farà parte Arek Milik, fermo da quasi due anni - è comunque atteso a stretto giro di posta.
Vlahovic-Juve, la trattativa per il rinnovo
In ogni caso Dusan resta al centro delle attenzioni anche per la situazione relativa alla scadenza del suo contratto. La mediazione di Spalletti avrebbe portato a un’improvvisa accelerata per il rinnovo di Vlahovic, riaprendo un dialogo che sembrava ormai compromesso. Le parti sarebbero al lavoro su una base fissa inferiore ai 6 milioni di euro, da integrare con un complesso sistema di bonus legati a gol, presenze e obiettivi del club come la qualificazione in Champions, oltre a un cospicuo premio alla firma.
Milik-Vlahovic, le condizioni
Ma Milik quindi può giocare? In teoria sì, in pratica boh. Ma proviamo a capire la situazione che deriva dalla convocazione di Spalletti, che sta facendo rumore nell’ambiente bianconero. Più che altro perché a casa rimane Vlahovic che tutti, Vlahovic per primo, si aspettavano tornasse proprio a Udine. Niente di grave o di preoccupante: i test della vigilia hanno suggerito prudenza e una settimana in più per smaltire i carichi di lavoro muscolare effettuati nell’ultimo periodo, nel quale è anche sceso in campo per allenarsi con la squadra. Insomma, contro il Sassuolo sabato prossimo dovrebbe esserci. E Arek? Clinicamente è guarito, atleticamente è certamente indietro di condizione, ma, in linea teorica, in grado di stare in campo un quarto d’ora per riassaporare il brivido della partita. Molto dipenderà dall’andamento della partita stessa: se il risultato fosse ancora in bilico, Spalletti potrebbe non rischiare, viceversa…
L'infortunio di Vlahovic
Vlahovic non gioca dal 29 novembre. La sua ultima partita è stata quella vinta dalla squadra di Spalletti all'Allianz Stadium contro il Cagliari: in quell'occasione Dusan fu costretto ad uscire dal campo dopo essersi fermato improvvisamente in seguito ad uno scatto seguito da un tiro verso la porta avversaria. Da lì, la brutta notizia: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate". Ben diversa la situazione di Milik, che non gioca una partita da quasi due anni. Per capirci, da prima che iniziasse la triste era Motta...
Il rendimento di David e Openda
Un'assenza pesante quella del serbo per Luciano, che nonostante sia riuscito a far trovare la via del gol ai suoi in più modi (la Vecchia Signora attualmente vanta il secondo miglior attacco del campionato), deve comunque continuare a fare i conti con la scarsa vena realizzativa di David e Openda. Il canadese sembrava aver trovato una continuità in termini di prestazioni che faceva ben sperare per il futuro, ma poi si è inceppato di nuovo e ora non segna da un mese e mezzo. E in ogni caso i suoi numeri non erano affatto esaltanti anche se si prende in considerazione quanto realizzato dall'inizio dell'annata, quando a dirigere la squadra c'era Tudor: 7 reti complessive. Decisamente troppo poco per l'attaccante della Juve.
Ancora peggio Openda, che in stagione ha messo a segno solo due reti in tutte le competizioni: una nella trasferta vinta a Bodo e una in casa contro la Roma. Insomma, il ritorno del numero 9 a Udine (anche se solo per una manciata di minuti) sarebbe stato sicuramente di grande aiuto per Spalletti.
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TORINO - Dusan Vlahovic dovrà rimandare il rientro. Dopo aver accarezzato per tutta la settimana il sogno di 'strappare' una convocazione in vista della delicatissima trasferta al Bluenergy Stadium di Udine, il bomber serbo, in scadenza di contratto al termine della stagione ma al centro delle trattative finalizzate al rinnovo, con tutta probabilità non verrà incluso nella lista dei convocati del tecnico della Juventus Luciano Spalletti. L'annuncio della lista completa - di cui, secondo le prime indiscrezioni, farà parte Arek Milik, fermo da quasi due anni - è comunque atteso a stretto giro di posta.
Vlahovic-Juve, la trattativa per il rinnovo
In ogni caso Dusan resta al centro delle attenzioni anche per la situazione relativa alla scadenza del suo contratto. La mediazione di Spalletti avrebbe portato a un’improvvisa accelerata per il rinnovo di Vlahovic, riaprendo un dialogo che sembrava ormai compromesso. Le parti sarebbero al lavoro su una base fissa inferiore ai 6 milioni di euro, da integrare con un complesso sistema di bonus legati a gol, presenze e obiettivi del club come la qualificazione in Champions, oltre a un cospicuo premio alla firma.