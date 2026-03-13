Vlahovic out e la scelta su Milik: Spalletti, cosa filtra verso Udinese-Juve

Milik-Vlahovic, le condizioni

Ma Milik quindi può giocare? In teoria sì, in pratica boh. Ma proviamo a capire la situazione che deriva dalla convocazione di Spalletti, che sta facendo rumore nell’ambiente bianconero. Più che altro perché a casa rimane Vlahovic che tutti, Vlahovic per primo, si aspettavano tornasse proprio a Udine. Niente di grave o di preoccupante: i test della vigilia hanno suggerito prudenza e una settimana in più per smaltire i carichi di lavoro muscolare effettuati nell’ultimo periodo, nel quale è anche sceso in campo per allenarsi con la squadra. Insomma, contro il Sassuolo sabato prossimo dovrebbe esserci. E Arek? Clinicamente è guarito, atleticamente è certamente indietro di condizione, ma, in linea teorica, in grado di stare in campo un quarto d’ora per riassaporare il brivido della partita. Molto dipenderà dall’andamento della partita stessa: se il risultato fosse ancora in bilico, Spalletti potrebbe non rischiare, viceversa…