Juve Women, sconfitta in casa contro il Milan: fallito il sorpasso all'Inter

Niente da fare per la Juve Women , battuta 0-1 dal Milan nel big match della 16esima giornata. Dopo una prima frazione di gioco in assoluto equilibrio e con un rigore sbagliato da Stolen Godo, l'incontro è stato decisivo all'inizio del secondo tempo da una rete di Kyvag , che anche grazie a una deviazione di Kullberg ha battuto De Jong . Il portiere delle bianconere è stato infatti formidabile, decisiva in più di un'occasione. Se la squadra di Canzi ha potuto lottare fino alla fine alla ricerca del gol del pari, buona parte del merito è il suo.

Un po' di stanchezza in campo

La Juve Women ha avuto diverse occasioni da gol, soprattutto con Capeta, ma l'impressione è che le bianconere fossero un po' stanche, meno brillanti del solito. La colpa, se così vogliamo definirla, può essere della sfida di quattro giorni fa, che ha visto la squadra di Canzi affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. Continua così la striscia di risultati negativi in Serie A femminile della Women: l'ultima vittoria risale allo scorso 7 febbraio, contro il Como. Dopo quel giorno sono arrivati 2 pareggi e una sconfitta (Lazio, Ternana e Milan).

Juve Women, la situazione in classifica

Con questa sconfitta la Juve Women resta ferma a quota 28 punti in classifica, ben distante dalla Roma, prima con 36 punti e una partita ancora da giocare (contro la Fiorentina). Le bianconere, però, oltre che a guardare alle giallorosse e all'Inter davanti a loro, dovranno anche cominciare a pensare alle squadre alle loro spalle, che si avvicinano sempre di più.

Roma 36* Inter 30* Juve 28 Lazio 27 Napoli 25 Fiorentina 24* Como 24 Milan 24 Ternana 12 Sassuolo 12* Parma 11 Genoa 8

*Una partita in meno

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