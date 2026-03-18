"Col Var quella finale... Io anche portiere per la Juve, Allegri mi scriverà": a tutto Morata

"Alla Juve facevo il terzino? Avrei giocato anche in porta"

Nel suo periodo alla Juve, Morata ha avuto modo di conoscere molto bene Massimiliano Allegri, che in più di un'occasione l'ha utilizzato come esterno nel 4-2-3-1, con tanti compiti difensivi. Nell'intervistarlo, quindi, Antonio Cassano gli ha chiesto per quale motivo in quella squadra giocasse come terzino: "Io avrei giocato anche in porta e sarei stato felice. So che non sei amante di certe persone (riferendosi ad Allegri ndr), però mi hanno dato una grandissima opportunità. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mister e quando vedrà questo mi manderà un messaggio". Morata è stato infatti uno dei pupilli di Max, suo fedelissimo sia nella stagione 2014/15 che in quella 15/16, ma anche nell'Allegri bis, ovvero nella stagione 2021/22.