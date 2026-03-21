Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino

Dopo l'incredibile 2-2 contro la Lazio, per la Juve Primavera arriva un altro pareggio. I giovani bianconeri impattano per 1-1 contro il Milan, nel match valido per la 31ª giornata di campionato. La squadra di Padoin si porta in vantaggio alla mezz'ora con Bellino, che in tap-in (dopo una stupenda azione di Leone) porta in vantaggio i suoi. Proprio poco prima dell'intervallo arriva il pareggio dei rossoneri: ingenuità di Grelaud che atterra Domnitei in area, proprio Domnitei si incarica della battuta e sigla l'1-1. Pochissime emozioni nella ripresa, con la gara che scivola così verso la fine. Secondo pareggio consecutivo per la Juve, che dunque manca l'aggancio alla zona playoff.
Juve-Milan, rivivi la diretta della Primavera
90' + 4' - FINISCE QUI! Termina 1-1 tra Juve e Milan
90' + 1' - Ammonizione per Tiozzo, che interrompe irregolarmente la ripartenza del Milan. Intanto per i rossoneri fuori Pandolfi e dentro Perina
90' - Concessi 4' di recupero
87' - Doppia sostituzione per i rossoneri: Zaramella per Domnitei, Cissè per Borsani
82 - ANCORA JUVE ALL'ATTACCO! Cross per Durmisi che stacca pericolosamente di testa, blocca Bouyer
82' - Tentativo di Ceppi: cross dalla sinistra in mezzo, la retroguardia rossonera mette fuori ma è pronto il 2008 a stoppare di petto e calciare al volo. Il suo destro non trova però la porta
76' - Cambio per Padoin: dentro Lopez, fuori Leone
61' - MIRACOLOSO BOUYER! Leone sfodera un bellissimo destro dal limite dell'area, grande risposta del portiere rossonero
57' - Altro cambio forzato per la Juve: il giovanissimo Ceppi (classe 2008) al posto dell'infortunato Sylla. Sostituzione anche per il Milan: Scotti per Battistini
49' - Cambio nella Juve: entra Bracco, fuori Bellino (rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco)
46' - INIZIA LA RIPRESA
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sull'1-1
42' - PAREGGIA IL MILAN! Rigore centrale di Domnitei che batte Huli ed è 1-1
41' - RIGORE PER IL MILAN! In ritardo l'intervento di Grelau su Domnitei, l'arbitro assegna il penalty
38' - ANNULLATO IL RADDOPPIO! Cross di Leone, Montero taglia in area ed insacca ma viene fermato tutto: il difensore bianconero parte leggermente avanti, è offside
32' - RIZZO DECISIVO! Reazione del Milan: veloce ripartenza e Battistini in area prova la conclusione, intervento provvidenziale di Rizzo a chiudere in corner
29' - JUVE IN VANTAGGIO! Grandissima giocata di Leone sulla destra che si accentra e conclude, respinta di Bouyer sulla quale arriva il tap-in vincente di Bellino, che anticipa Colombo e insacca
22' - MANCIOPPI SFIORA IL GOL! Borsani trova il numero 8 al limite dell'area che tenta un mancino velenosissimo da fuori: palla che per poco si perde sul fondo
20' - Si riaffaccia in avanti il Milan, ma la conclusione da fuori tentata da Borsani termina abbondantemente alta
13' - Tentativo di Bellino da posizione defilata, trova soltanto l'esterno della rete
12' - Ottima palla di Tiozzo verso Bellino, che punta l'avversario e lo salta mettendo un cross basso insidioso: Cissè è pronto ad anticipare tutti e deviare in corner
9' - Prova a farsi vedere in avanti la Juve: punizione di Tiozzo centrale, nessun compagno riesce a deviare la traiettoria per rendere il pallone insidioso
4' - CHANCE MILAN! Borsani lasciato solo, calcia di prima intenzione ma è bravissimo Huli a dire di no
1' - COMINCIA IL MATCH
Juve Primavera-Milan, dove vederla in tv e in streaming
La sfida tra Juve Primavera e Milan, in programma oggi sabato 21 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.
Le formazioni ufficiali
Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. Allenatore: Padoin.
Milan: Bouyer, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Domnitei, Batistini, Perera, Colombo, Borsani, Cissè, Cullotta. A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Scotti, Mercogliano, Petrone, Perina, Cissè, Vechiu. Allenatore: Renna.
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Dopo l'incredibile 2-2 contro la Lazio, per la Juve Primavera arriva un altro pareggio. I giovani bianconeri impattano per 1-1 contro il Milan, nel match valido per la 31ª giornata di campionato. La squadra di Padoin si porta in vantaggio alla mezz'ora con Bellino, che in tap-in (dopo una stupenda azione di Leone) porta in vantaggio i suoi. Proprio poco prima dell'intervallo arriva il pareggio dei rossoneri: ingenuità di Grelaud che atterra Domnitei in area, proprio Domnitei si incarica della battuta e sigla l'1-1. Pochissime emozioni nella ripresa, con la gara che scivola così verso la fine. Secondo pareggio consecutivo per la Juve, che dunque manca l'aggancio alla zona playoff.
Juve-Milan, rivivi la diretta della Primavera
90' + 4' - FINISCE QUI! Termina 1-1 tra Juve e Milan
90' + 1' - Ammonizione per Tiozzo, che interrompe irregolarmente la ripartenza del Milan. Intanto per i rossoneri fuori Pandolfi e dentro Perina
90' - Concessi 4' di recupero
87' - Doppia sostituzione per i rossoneri: Zaramella per Domnitei, Cissè per Borsani
82 - ANCORA JUVE ALL'ATTACCO! Cross per Durmisi che stacca pericolosamente di testa, blocca Bouyer
82' - Tentativo di Ceppi: cross dalla sinistra in mezzo, la retroguardia rossonera mette fuori ma è pronto il 2008 a stoppare di petto e calciare al volo. Il suo destro non trova però la porta
76' - Cambio per Padoin: dentro Lopez, fuori Leone
61' - MIRACOLOSO BOUYER! Leone sfodera un bellissimo destro dal limite dell'area, grande risposta del portiere rossonero
57' - Altro cambio forzato per la Juve: il giovanissimo Ceppi (classe 2008) al posto dell'infortunato Sylla. Sostituzione anche per il Milan: Scotti per Battistini
49' - Cambio nella Juve: entra Bracco, fuori Bellino (rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco)
46' - INIZIA LA RIPRESA
45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sull'1-1
42' - PAREGGIA IL MILAN! Rigore centrale di Domnitei che batte Huli ed è 1-1
41' - RIGORE PER IL MILAN! In ritardo l'intervento di Grelau su Domnitei, l'arbitro assegna il penalty
38' - ANNULLATO IL RADDOPPIO! Cross di Leone, Montero taglia in area ed insacca ma viene fermato tutto: il difensore bianconero parte leggermente avanti, è offside
32' - RIZZO DECISIVO! Reazione del Milan: veloce ripartenza e Battistini in area prova la conclusione, intervento provvidenziale di Rizzo a chiudere in corner
29' - JUVE IN VANTAGGIO! Grandissima giocata di Leone sulla destra che si accentra e conclude, respinta di Bouyer sulla quale arriva il tap-in vincente di Bellino, che anticipa Colombo e insacca
22' - MANCIOPPI SFIORA IL GOL! Borsani trova il numero 8 al limite dell'area che tenta un mancino velenosissimo da fuori: palla che per poco si perde sul fondo
20' - Si riaffaccia in avanti il Milan, ma la conclusione da fuori tentata da Borsani termina abbondantemente alta
13' - Tentativo di Bellino da posizione defilata, trova soltanto l'esterno della rete
12' - Ottima palla di Tiozzo verso Bellino, che punta l'avversario e lo salta mettendo un cross basso insidioso: Cissè è pronto ad anticipare tutti e deviare in corner
9' - Prova a farsi vedere in avanti la Juve: punizione di Tiozzo centrale, nessun compagno riesce a deviare la traiettoria per rendere il pallone insidioso
4' - CHANCE MILAN! Borsani lasciato solo, calcia di prima intenzione ma è bravissimo Huli a dire di no
1' - COMINCIA IL MATCH