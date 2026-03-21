Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino

I bianconeri di Padoin si portano in vantaggio ma vengono subito rimontati dai rossoneri da calcio di rigore
Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino © Juventus FC via Getty Images
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'incredibile 2-2 contro la Lazio, per la Juve Primavera arriva un altro pareggio. I giovani bianconeri impattano per 1-1 contro il Milan, nel match valido per la 31ª giornata di campionato. La squadra di Padoin si porta in vantaggio alla mezz'ora con Bellino, che in tap-in (dopo una stupenda azione di Leone) porta in vantaggio i suoi. Proprio poco prima dell'intervallo arriva il pareggio dei rossoneri: ingenuità di Grelaud che atterra Domnitei in area, proprio Domnitei si incarica della battuta e sigla l'1-1. Pochissime emozioni nella ripresa, con la gara che scivola così verso la fine. Secondo pareggio consecutivo per la Juve, che dunque manca l'aggancio alla zona playoff.

Juve-Milan, rivivi la diretta della Primavera

90' + 4' - FINISCE QUI! Termina 1-1 tra Juve e Milan

90' + 1' - Ammonizione per Tiozzo, che interrompe irregolarmente la ripartenza del Milan. Intanto per i rossoneri fuori Pandolfi e dentro Perina

90' - Concessi 4' di recupero

87' - Doppia sostituzione per i rossoneri: Zaramella per Domnitei, Cissè per Borsani

82 - ANCORA JUVE ALL'ATTACCO! Cross per Durmisi che stacca pericolosamente di testa, blocca Bouyer

82' - Tentativo di Ceppi: cross dalla sinistra in mezzo, la retroguardia rossonera mette fuori ma è pronto il 2008 a stoppare di petto e calciare al volo. Il suo destro non trova però la porta

76' - Cambio per Padoin: dentro Lopez, fuori Leone

61' - MIRACOLOSO BOUYER! Leone sfodera un bellissimo destro dal limite dell'area, grande risposta del portiere rossonero

57' - Altro cambio forzato per la Juve: il giovanissimo Ceppi (classe 2008) al posto dell'infortunato Sylla. Sostituzione anche per il Milan: Scotti per Battistini

49' - Cambio nella Juve: entra Bracco, fuori Bellino (rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco)

46' - INIZIA LA RIPRESA

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sull'1-1

42' - PAREGGIA IL MILAN! Rigore centrale di Domnitei che batte Huli ed è 1-1

41' - RIGORE PER IL MILAN! In ritardo l'intervento di Grelau su Domnitei, l'arbitro assegna il penalty

38' - ANNULLATO IL RADDOPPIO! Cross di Leone, Montero taglia in area ed insacca ma viene fermato tutto: il difensore bianconero parte leggermente avanti, è offside

32' - RIZZO DECISIVO! Reazione del Milan: veloce ripartenza e Battistini in area prova la conclusione, intervento provvidenziale di Rizzo a chiudere in corner

29' - JUVE IN VANTAGGIO! Grandissima giocata di Leone sulla destra che si accentra e conclude, respinta di Bouyer sulla quale arriva il tap-in vincente di Bellino, che anticipa Colombo e insacca

22' - MANCIOPPI SFIORA IL GOL! Borsani trova il numero 8 al limite dell'area che tenta un mancino velenosissimo da fuori: palla che per poco si perde sul fondo

20' - Si riaffaccia in avanti il Milan, ma la conclusione da fuori tentata da Borsani termina abbondantemente alta

13' - Tentativo di Bellino da posizione defilata, trova soltanto l'esterno della rete

12' - Ottima palla di Tiozzo verso Bellino, che punta l'avversario e lo salta mettendo un cross basso insidioso: Cissè è pronto ad anticipare tutti e deviare in corner

9' - Prova a farsi vedere in avanti la Juve: punizione di Tiozzo centrale, nessun compagno riesce a deviare la traiettoria per rendere il pallone insidioso

4' - CHANCE MILAN! Borsani lasciato solo, calcia di prima intenzione ma è bravissimo Huli a dire di no

1' - COMINCIA IL MATCH

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve Primavera-Milan, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Juve Primavera e Milan, in programma oggi sabato 21 marzo alle ore 13, sarà visibile su SportItalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma del sito. Il match potrà anche essere seguito con la diretta testuale di Tuttosport.

Le formazioni ufficiali

Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. Allenatore: Padoin.

Milan: Bouyer, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Domnitei, Batistini, Perera, Colombo, Borsani, Cissè, Cullotta. A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Scotti, Mercogliano, Petrone, Perina, Cissè, Vechiu. Allenatore: Renna.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Dopo l'incredibile 2-2 contro la Lazio, per la Juve Primavera arriva un altro pareggio. I giovani bianconeri impattano per 1-1 contro il Milan, nel match valido per la 31ª giornata di campionato. La squadra di Padoin si porta in vantaggio alla mezz'ora con Bellino, che in tap-in (dopo una stupenda azione di Leone) porta in vantaggio i suoi. Proprio poco prima dell'intervallo arriva il pareggio dei rossoneri: ingenuità di Grelaud che atterra Domnitei in area, proprio Domnitei si incarica della battuta e sigla l'1-1. Pochissime emozioni nella ripresa, con la gara che scivola così verso la fine. Secondo pareggio consecutivo per la Juve, che dunque manca l'aggancio alla zona playoff.

Juve-Milan, rivivi la diretta della Primavera

90' + 4' - FINISCE QUI! Termina 1-1 tra Juve e Milan

90' + 1' - Ammonizione per Tiozzo, che interrompe irregolarmente la ripartenza del Milan. Intanto per i rossoneri fuori Pandolfi e dentro Perina

90' - Concessi 4' di recupero

87' - Doppia sostituzione per i rossoneri: Zaramella per Domnitei, Cissè per Borsani

82 - ANCORA JUVE ALL'ATTACCO! Cross per Durmisi che stacca pericolosamente di testa, blocca Bouyer

82' - Tentativo di Ceppi: cross dalla sinistra in mezzo, la retroguardia rossonera mette fuori ma è pronto il 2008 a stoppare di petto e calciare al volo. Il suo destro non trova però la porta

76' - Cambio per Padoin: dentro Lopez, fuori Leone

61' - MIRACOLOSO BOUYER! Leone sfodera un bellissimo destro dal limite dell'area, grande risposta del portiere rossonero

57' - Altro cambio forzato per la Juve: il giovanissimo Ceppi (classe 2008) al posto dell'infortunato Sylla. Sostituzione anche per il Milan: Scotti per Battistini

49' - Cambio nella Juve: entra Bracco, fuori Bellino (rimasto a terra dopo un duro scontro di gioco)

46' - INIZIA LA RIPRESA

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Si va all'intervallo sull'1-1

42' - PAREGGIA IL MILAN! Rigore centrale di Domnitei che batte Huli ed è 1-1

41' - RIGORE PER IL MILAN! In ritardo l'intervento di Grelau su Domnitei, l'arbitro assegna il penalty

38' - ANNULLATO IL RADDOPPIO! Cross di Leone, Montero taglia in area ed insacca ma viene fermato tutto: il difensore bianconero parte leggermente avanti, è offside

32' - RIZZO DECISIVO! Reazione del Milan: veloce ripartenza e Battistini in area prova la conclusione, intervento provvidenziale di Rizzo a chiudere in corner

29' - JUVE IN VANTAGGIO! Grandissima giocata di Leone sulla destra che si accentra e conclude, respinta di Bouyer sulla quale arriva il tap-in vincente di Bellino, che anticipa Colombo e insacca

22' - MANCIOPPI SFIORA IL GOL! Borsani trova il numero 8 al limite dell'area che tenta un mancino velenosissimo da fuori: palla che per poco si perde sul fondo

20' - Si riaffaccia in avanti il Milan, ma la conclusione da fuori tentata da Borsani termina abbondantemente alta

13' - Tentativo di Bellino da posizione defilata, trova soltanto l'esterno della rete

12' - Ottima palla di Tiozzo verso Bellino, che punta l'avversario e lo salta mettendo un cross basso insidioso: Cissè è pronto ad anticipare tutti e deviare in corner

9' - Prova a farsi vedere in avanti la Juve: punizione di Tiozzo centrale, nessun compagno riesce a deviare la traiettoria per rendere il pallone insidioso

4' - CHANCE MILAN! Borsani lasciato solo, calcia di prima intenzione ma è bravissimo Huli a dire di no

1' - COMINCIA IL MATCH

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a Bellino
2
Juve Primavera-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS