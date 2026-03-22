"Pareggio grave per la Champions, due big hanno deluso", "Non ne vince tre di fila": Juve-Sassuolo a Sky

La prestazione di Yildiz e il rigore di Locatelli

Condò spiega: "Ci sono state due prestazioni deludenti da parte i due giocatori importanti: Yildiz ha fatto veramente poco e Bremer, il gol subito è un suo doppio errore". Borghi e il rigore sbagliato: "Locatelli è il capitano della Juve ed è un giocatore che si è sempre preso le sue responsabilità, venendo a parlare anche nei momenti più difficili mettendoci la faccia. Ha portato la Juve in Champions con quel rigore pesante a Venezia. Col Sassuolo l'ha sbagliato, calciato male ed è sicuramente una cosa a cui penserà però è il terzo consecutivo sbagliato dalla Juve: David contro il Lecce e poi quello di Yildiz poi ribadito in rete". Anche Serena si esprime: "Ogni volta poi è diverso perché possono esserci condizionamenti di vario genere. Questa è stata una partita particolare, molto strana. La Juve ha sofferto e non è riuscita a chiuderla, con questo blocco basso del Sassuolo sembrava un po' impantanata. Poi è arrivo questo rigore, caduto un po' dal cielo, e le condizioni mentali, la faccia di Locatelli non era proprio serena. Ci sono dei momenti in cui hai delle tensioni personali dovute anche alle caratteristiche della partita".