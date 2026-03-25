Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la Juve deve decidere

Futuro Holm: il punto sul riscatto Juve

Sul binario di destra il posto fisso è occupato da Pierre Kalulu, insostituibile. Avere un’alternativa, però, permette una migliore gestione delle risorse e dei momenti della partita; inoltre, Spalletti ha stima dello svedese. Lo dimostra il minutaggio concesso appena arrivato, lo dimostrano anche le parole che ebbe per lui in conferenza stampa: «Holm lo conosco da tempo perché ha giocato allo Spezia, sono andato spesso a vederlo e mi aveva già colpito». Terminati gli impegni delle nazionali, si apre un mini ciclo, quello finale, che dirà se la Juventus riuscirà a qualificarsi alla Champions League. Parallelamente si inizierà a programmare la costruzione della rosa del prossimo anno: un lavoro strettamente legato a quelli che saranno i risultati sportivi e, dunque, alla potenza di fuoco economica a disposizione in estate. Holm è tra gli osservati speciali: un’ultima parte di stagione senza ulteriori problemi fisici e, anzi, con un contributo importante in campo potrebbe riaprire il capitolo riscatto. Tra le mani, la Juve ha un’opzione da 15 milioni di euro e tutto il tempo e la libertà di decidere se attivarla o meno.