Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la Juve deve decidere

TORINO - Per Emil Holm, il periodo di riposo concesso da Luciano Spalletti prende i tratti frastagliati del Golfo del Tigullio e i colori di una primavera che esplode e si specchia sul mar ligure. Ad uno schioppo da Torino, per non distanziarsi troppo. Ma abbastanza per staccare la spina per qualche ora, ché anche nel tempo libero passato con gli affetti si trovano le energie per recuperare da un infortunio. L’esterno svedese ha scelto Portofino, la compagnia della fidanzata e dell’ex compagno al Bologna Jens Odgaard. Il calciatore danese del club rossoblù ha di recente fatto il suo ingresso nell’infermeria: per lui una lieve elongazione del retto femorale sinistro, infortunio che, molto probabilmente, lo costringerà a guardare da fuori la partita contro la Juventus del 19 aprile.
Infortunio Holm: recupero e possibile rientro con la Juve
Al contrario, Holm procede spedito verso il rientro con il gruppo. Verso il momento in cui lascerà, per ultimo, la lista degli indisponibili della Juve. Dando così a Spalletti l’imbarazzo della scelta e la ricchezza di una rosa che, dopo la sosta nazionali, dovrebbe finalmente essere al completo. Arrivato a Torino sul gong del mercato invernale, fino a qui l’esperienza di Holm in bianconero è stata decisamente sfortunata. L’esordio il 5 febbraio contro l’Atalanta, 15 minuti nel finale di una partita che sentenziò la sconfitta e la conseguente uscita dalla Coppa Italia. Poi la panchina contro la Lazio e un tempo intero, il secondo, nel Derby d’Italia contro l’Inter, segnato dall’espulsione di Kalulu. Il giorno dopo, il passaggio al J Medical resosi necessario per un fastidio al polpaccio destro. La diagnosi: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Il recupero, ora, è quasi completato e, quindi, Holm va verso il rientro in gruppo e la disponibilità nel prossimo impegno dei bianconeri contro il Genoa, il 6 aprile.
Futuro Holm: il punto sul riscatto Juve
Sul binario di destra il posto fisso è occupato da Pierre Kalulu, insostituibile. Avere un’alternativa, però, permette una migliore gestione delle risorse e dei momenti della partita; inoltre, Spalletti ha stima dello svedese. Lo dimostra il minutaggio concesso appena arrivato, lo dimostrano anche le parole che ebbe per lui in conferenza stampa: «Holm lo conosco da tempo perché ha giocato allo Spezia, sono andato spesso a vederlo e mi aveva già colpito». Terminati gli impegni delle nazionali, si apre un mini ciclo, quello finale, che dirà se la Juventus riuscirà a qualificarsi alla Champions League. Parallelamente si inizierà a programmare la costruzione della rosa del prossimo anno: un lavoro strettamente legato a quelli che saranno i risultati sportivi e, dunque, alla potenza di fuoco economica a disposizione in estate. Holm è tra gli osservati speciali: un’ultima parte di stagione senza ulteriori problemi fisici e, anzi, con un contributo importante in campo potrebbe riaprire il capitolo riscatto. Tra le mani, la Juve ha un’opzione da 15 milioni di euro e tutto il tempo e la libertà di decidere se attivarla o meno.
TORINO - Per Emil Holm, il periodo di riposo concesso da Luciano Spalletti prende i tratti frastagliati del Golfo del Tigullio e i colori di una primavera che esplode e si specchia sul mar ligure. Ad uno schioppo da Torino, per non distanziarsi troppo. Ma abbastanza per staccare la spina per qualche ora, ché anche nel tempo libero passato con gli affetti si trovano le energie per recuperare da un infortunio. L’esterno svedese ha scelto Portofino, la compagnia della fidanzata e dell’ex compagno al Bologna Jens Odgaard. Il calciatore danese del club rossoblù ha di recente fatto il suo ingresso nell’infermeria: per lui una lieve elongazione del retto femorale sinistro, infortunio che, molto probabilmente, lo costringerà a guardare da fuori la partita contro la Juventus del 19 aprile.
Infortunio Holm: recupero e possibile rientro con la Juve
Al contrario, Holm procede spedito verso il rientro con il gruppo. Verso il momento in cui lascerà, per ultimo, la lista degli indisponibili della Juve. Dando così a Spalletti l’imbarazzo della scelta e la ricchezza di una rosa che, dopo la sosta nazionali, dovrebbe finalmente essere al completo. Arrivato a Torino sul gong del mercato invernale, fino a qui l’esperienza di Holm in bianconero è stata decisamente sfortunata. L’esordio il 5 febbraio contro l’Atalanta, 15 minuti nel finale di una partita che sentenziò la sconfitta e la conseguente uscita dalla Coppa Italia. Poi la panchina contro la Lazio e un tempo intero, il secondo, nel Derby d’Italia contro l’Inter, segnato dall’espulsione di Kalulu. Il giorno dopo, il passaggio al J Medical resosi necessario per un fastidio al polpaccio destro. La diagnosi: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Il recupero, ora, è quasi completato e, quindi, Holm va verso il rientro in gruppo e la disponibilità nel prossimo impegno dei bianconeri contro il Genoa, il 6 aprile.