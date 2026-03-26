Zidane a casa Juve: uno c’è già, l’altro è in attesa. Lo Stadium torna a sognare

TORINO - Due Zidane a Torino . Uno è già sicuro di esserci, l’altro dipenderà dagli incastri dell’agenda. Martedì all’Allianz Stadium ci sarà Luca, portiere dell’Algeria impegnata contro l’Uruguay in un’amichevole internazionale organizzata all’interno del tempio bianconero . Zinedine , proprio per questa singolare coincidenza legata al figlio, potrebbe approdare nella città della Mole . Un posto nel cuore da sempre: tra il 1996 e il 2001 Zizou ha vissuto un’epoca aurea. Quella che gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più importanti al mondo, quella che gli ha consentito di approdare al Real Madrid dalla porta principale. E lì ha conquistato tutto, ogni trofeo per club esistente. Ecco, c’è molta curiosità sul possibile - ma non ancora sicuro - sbarco di Zidane a Torino.

Tra Algeria e Juventus: preparazione e amichevoli internazionali

Chi sta già assaggiando un po’ di Juve è Luca, portiere classe ’98 di proprietà del Granada: da qualche mese è l’estremo difensore titolare dell’Algeria. Sarà in campo già domani, nell’amichevole che si disputerà a Genova contro il Guatemala, e successivamente avrà spazio anche all’Allianz Stadium di fronte all’Uruguay. Prove generali di un Mondiale che vedrà Luca tra i protagonisti (le Volpi del deserto sono già qualificate) e papà Zizou verosimilmente in tribuna, in attesa di raccogliere il testimone che gli lascerà Didier Deschamps - dopo 14 anni alla guida dei Bleus - al termine della rassegna iridata. L’Algeria è stata ospitata dalla Juve in questi giorni: tre giornate intere trascorse a Vinovo, la casa della Next Gen, delle Women e del settore giovanile, ma al ritorno dall’amichevole di Marassi contro il Guatemala la selezione guidata da Vladimir Petkovic si allenerà alla Continassa. In orari contrari rispetto agli uomini di Luciano Spalletti: bianconeri al mattino, algerini al pomeriggio, prima della sfida di martedì sera alle 20.30 allo Stadium.