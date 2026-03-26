Supercoppa e Viareggio Cup, due nuovi trofei Women al museo Juve: "Vincere è nel Dna"

Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum si arricchisce di nuovi simboli di successo, testimonianza concreta del valore del progetto Women . Non si tratta semplicemente di aggiungere coppe a una collezione già prestigiosa, ma di raccontare un percorso fatto di crescita, talento e continuità. Prima Squadra e Primavera condividono lo stesso spirito competitivo, capace di unire generazioni diverse sotto un’unica visione vincente. La cerimonia di consegna ha rappresentato un momento significativo proprio per questo legame. Due squadre, un’unica ambizione: lasciare il segno nella storia bianconera.

La Supercoppa: esperienza e carattere vincente

Il primo trofeo protagonista è la Supercoppa Women, conquistata dalla Prima Squadra al termine di una sfida intensa e combattuta. Il successo per 2-1 contro la Roma, arrivato l’11 gennaio, ha confermato la solidità e la determinazione del gruppo. Una vittoria costruita grazie all’esperienza, alla qualità tecnica e alla capacità di gestire i momenti decisivi della gara. Questo titolo rappresenta molto più di un semplice risultato: è la dimostrazione di una mentalità consolidata nel tempo. Le bianconere hanno saputo imporsi con personalità, mantenendo alta la tradizione vincente del club. L’ingresso della coppa nel museo diventa così simbolo di continuità e ambizione. Un traguardo che rafforza ulteriormente il prestigio della Prima Squadra.

Viareggio Women’s Cup: il futuro è già realtà

Accanto alla Supercoppa trova spazio anche la Viareggio Women’s Cup, conquistata dalla formazione Primavera. Le giovani bianconere hanno alzato il trofeo dopo la finale vinta contro la Rappresentativa LND il 12 marzo, coronando un percorso brillante. Questo successo evidenzia la qualità del vivaio e la capacità del club di costruire talento in prospettiva. Non è solo una vittoria, ma un segnale forte verso il futuro del progetto Women. Le ragazze della Primavera hanno dimostrato maturità, determinazione e spirito di squadra. Il loro trionfo si inserisce perfettamente nella filosofia del club, dove crescita e risultati procedono insieme. Il trofeo diventa così un ponte ideale tra presente e futuro. Un’altra prova che l’ambizione non conosce limiti di età.