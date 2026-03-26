Supercoppa e Viareggio Cup, due nuovi trofei Women al museo Juve: "Vincere è nel Dna"

Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum si arricchisce di nuovi simboli di successo, testimonianza concreta del valore del progetto Women. Non si tratta semplicemente di aggiungere coppe a una collezione già prestigiosa, ma di raccontare un percorso fatto di crescita, talento e continuità. Prima Squadra e Primavera condividono lo stesso spirito competitivo, capace di unire generazioni diverse sotto un’unica visione vincente. La cerimonia di consegna ha rappresentato un momento significativo proprio per questo legame. Due squadre, un’unica ambizione: lasciare il segno nella storia bianconera.
La Supercoppa: esperienza e carattere vincente
Il primo trofeo protagonista è la Supercoppa Women, conquistata dalla Prima Squadra al termine di una sfida intensa e combattuta. Il successo per 2-1 contro la Roma, arrivato l’11 gennaio, ha confermato la solidità e la determinazione del gruppo. Una vittoria costruita grazie all’esperienza, alla qualità tecnica e alla capacità di gestire i momenti decisivi della gara. Questo titolo rappresenta molto più di un semplice risultato: è la dimostrazione di una mentalità consolidata nel tempo. Le bianconere hanno saputo imporsi con personalità, mantenendo alta la tradizione vincente del club. L’ingresso della coppa nel museo diventa così simbolo di continuità e ambizione. Un traguardo che rafforza ulteriormente il prestigio della Prima Squadra.
Viareggio Women’s Cup: il futuro è già realtà
Accanto alla Supercoppa trova spazio anche la Viareggio Women’s Cup, conquistata dalla formazione Primavera. Le giovani bianconere hanno alzato il trofeo dopo la finale vinta contro la Rappresentativa LND il 12 marzo, coronando un percorso brillante. Questo successo evidenzia la qualità del vivaio e la capacità del club di costruire talento in prospettiva. Non è solo una vittoria, ma un segnale forte verso il futuro del progetto Women. Le ragazze della Primavera hanno dimostrato maturità, determinazione e spirito di squadra. Il loro trionfo si inserisce perfettamente nella filosofia del club, dove crescita e risultati procedono insieme. Il trofeo diventa così un ponte ideale tra presente e futuro. Un’altra prova che l’ambizione non conosce limiti di età.
Braghin: "La vittoria è nel DNA del club"
Il commento del Women's Football director, Stefano Braghin: "Il DNA di questo Club è la vittoria, e ritrovarsi così spesso a consegnare trofei nelle bacheche dello Juventus Museum - che custodisce la storia della Juventus - significa che le Juventus Women contribuiscono ad alimentare questa tradizione vincente. Il fatto che oggi siano presenti sia le ragazze della Prima Squadra sia quelle dell'Under 19, ciascuna con un trofeo, è un segno di continuità e la conferma che i valori di questa maglia si tramandano di generazione in generazione senza mai disperdersi, anche nei momenti più complicati".
Garimberti: "L'espansione del calcio femminile in casa Juve è fantastico"
Garimberti, presidente dello Juventus Museum, parla così ai canali ufficiali del club: "Portare nel nostro museo il sedicesimo trofeo in soli nove anni di attività, grazie a questa Supercoppa vinta della Juventus Women, ci spinge a riflettere su due aspetti fondamentali. In primo luogo, sul fatto che la Juventus sia stata una delle prime società italiane a credere nel calcio femminile: un’intuizione davvero importante che oggi continua a raccogliere i suoi frutti. In secondo luogo, è evidente come questo sport si sia evoluto in Italia, trasformandosi in uno spettacolo popolare capace di appassionare tantissimi tifosi, cosa assolutamente impensabile solo dieci anni fa quando era un interesse riservato a pochi intimi. Oltre ai successi della Prima Squadra, il trofeo conquistato dalle ragazze dell'Under 19 al Torneo di Viareggio conferma l'attenzione che la Juventus dedica al proprio Settore Giovanile. È proprio questo ambito a trasmettere oggi la passione più autentica, vedendo il calcio giovanile femminile espandersi con una rapidità e una forza superiori a ogni nostra previsione ed è fantastico".
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Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum si arricchisce di nuovi simboli di successo, testimonianza concreta del valore del progetto Women. Non si tratta semplicemente di aggiungere coppe a una collezione già prestigiosa, ma di raccontare un percorso fatto di crescita, talento e continuità. Prima Squadra e Primavera condividono lo stesso spirito competitivo, capace di unire generazioni diverse sotto un’unica visione vincente. La cerimonia di consegna ha rappresentato un momento significativo proprio per questo legame. Due squadre, un’unica ambizione: lasciare il segno nella storia bianconera.
La Supercoppa: esperienza e carattere vincente
Il primo trofeo protagonista è la Supercoppa Women, conquistata dalla Prima Squadra al termine di una sfida intensa e combattuta. Il successo per 2-1 contro la Roma, arrivato l’11 gennaio, ha confermato la solidità e la determinazione del gruppo. Una vittoria costruita grazie all’esperienza, alla qualità tecnica e alla capacità di gestire i momenti decisivi della gara. Questo titolo rappresenta molto più di un semplice risultato: è la dimostrazione di una mentalità consolidata nel tempo. Le bianconere hanno saputo imporsi con personalità, mantenendo alta la tradizione vincente del club. L’ingresso della coppa nel museo diventa così simbolo di continuità e ambizione. Un traguardo che rafforza ulteriormente il prestigio della Prima Squadra.
Viareggio Women’s Cup: il futuro è già realtà
Accanto alla Supercoppa trova spazio anche la Viareggio Women’s Cup, conquistata dalla formazione Primavera. Le giovani bianconere hanno alzato il trofeo dopo la finale vinta contro la Rappresentativa LND il 12 marzo, coronando un percorso brillante. Questo successo evidenzia la qualità del vivaio e la capacità del club di costruire talento in prospettiva. Non è solo una vittoria, ma un segnale forte verso il futuro del progetto Women. Le ragazze della Primavera hanno dimostrato maturità, determinazione e spirito di squadra. Il loro trionfo si inserisce perfettamente nella filosofia del club, dove crescita e risultati procedono insieme. Il trofeo diventa così un ponte ideale tra presente e futuro. Un’altra prova che l’ambizione non conosce limiti di età.