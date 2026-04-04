Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica

"È la peggiore partita che ci potesse capitare in questo momento", Brambilla l'avevo detto alla vigilia del match e così è stato. La Juve Next Gen contro il Perugia va due volte in vantaggio con Anghelè e Guerra ma si fa recuperare in entrambe le occasioni, prima da Montevago e poi da Landinetti. Alla fine i bianconeri sono costretti ad accontentarsi di un pareggio e salgono a quota 45 punti, ma non sfruttano la sconfitta del Pineto (49 punti) per avvicinarsi. La squadra di Brambilla potrà però riprovarci nel prossimo infrasettimanale, quando scenderanno di nuovo in campo nel recupero contro la Ternana (ecco perché non si era giocato). Ecco la classifica provvisoria in attesa delle ultime partite.
- Arezzo 71
- Ascoli 68*
- Ravenna 67
- Campobasso 52
- Pineto 49
- Juventus Next Gen 45*
- Pianese 45
- Ternana 44*
- Gubbio 43
- Vis Pesaro 43*
- Livorno 40**
- Guidonia 38
- Carpi 37
- Perugia 36
- Forlì 36
- Torres 34
- Sambenedettese 31**
- Bra 30
- Pontedera 20
- Rimini 0
* Una partita in meno
** Una partita in più
Perugia-Juve Next Gen, la partita90'+5 - Triplice fischio. Tra Perugia e Juve Next Gen termina 2-2.
90' - 5 minuti di recupero.
90' - Fuori Macca per crampi, dentro Owusu.
83' - Sostituzione per la Juve: Cerri prende il posto di Guerra.
82' - Conclusione al volo di Verre, alta sopra la traversa.
77' - Perugia ancora pericoloso, questa volta con Dottori.
73' - Ci prova il Perugia! Bolsius prova la giocata e crossa di rabona. Il passaggio prende una traiettoria strana e per poca non sorprende Scaglia.
72' - Occasionissima per la Juve! Bianconeri vicini al gol del 2-3 con Puczka su assist di Guerra.
70' - Doppio cambio per la Juve: dentro Gunduz e Deme, fuori Oboavwoduo e Anghelè.
69' - Niente espulsione, confermata la decisione di campo.
68' - La Juventus Next Gen utilizza una card FVS per un possibile rosso.
67' - Cartellino giallo per l'allenatore della Next Gen Brambilla, ammonito per proteste.
65' - IL PERUGIA PAREGGIA! 2-2
Ladinetti dal dischetto è freddissimo e spiazza Scaglia.
64' - Cambia la decisione dell'arbitro: calcio di rigore per il Perugia.
61' - Azione prolungata del Perugia, che termina con un'azione personale di Bolsius, fermato in area da Anghelè. Come nel primo tempo, l'arbitro lascia giocare ma la squadra di casa utilizza un FVS per richiamarlo al monitor.
57' - Pallone dentro rasoterra di Guerra dalla destra, che però non riesce ad arrivare ai suoi compagni di squadra.
51' - Bell'azione di Pagnucco, che rientra sul sinistro e invece di andare al tiro prova il passaggio, intercettato dalla difesa del Perugia.
46' - Cambio per la Juve: fuori Cudrig, dentro Puczka.
46' - Inizia la seconda frazione di gioco.
45'+3 - Finisce il primo tempo, Juventus Next Gen in vantaggio.
45' - 3 minuti di recupero.
42' - JUVENTUS DI NUOVO IN VANTAGGIO! 1-2
Bel passaggio con l'esterno di Pagnucco, che sorprende la difesa del Perugia e arriva al tiro con Guerra, che non lascia spazio al portiere avversario. Gol del capitano bianconero.
38' - Bel filtrante di Anghelè per Guerra ma il portiere del Perugia esce e ferma tutto.
34' - PAREGGIA IL PERUGIA! 1-1
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Montevago salta più in alto di tutti e colpisce di testa: palo e gol.
27' - Gioco ripreso, Bacchin resta in campo.
25' - Occasione per il Perugia, che però Bacchin non riesce a sfruttare. Risultato fermo sullo 0-1 grazie all'uscita bassa di Scaglia. Il giocatore della squadra di casa resta però a terra: gioco interrotto per permettere l'intervento dello staff medico.
24' - Lancio pericoloso del Perugia ma Scaglia esce al momento giusto e intercetta il passaggio.
21' - Dopo un lungo check l'arbitro Gemelli conferma la decisione di campo: nessun calcio di rigore.
18' - Canotto prova il dribbling e cade in area di rigore ma per l'arbitro non c'è nulla. Il Perugia utilizza una card FVS e richiama il direttore di gara al monitor.
17' - Tiro con il destro di Savio da fuori area. Conclusione che non centra lo specchio della porta e spegne lentamente a lato del portiere.
13' - Fallo di Savio su Canotto: il giocatore bianconero è stato ammonito.
10' - Bel cross di Faticanti dal limite dell'area a sinistra. Guerra prova a colpire di testa ma viene anticipato. Calcio d'angolo.
7' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! 0-1
Tiro rasoterra di Anghelè, che non lascia spazio al portiere avversario e sblocca la partita
2' - Juventus subito pericolosa
1' - Inizia la partita
Dove vedere Perugia-Juve Next Gen
La sfida tra Perugia e Juventus Next Gen, valida per la 35ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è atteso per le 17.30. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
Perugia-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali
Perugia: Moro, Montevago, Canotto, Bacchin, Stramaccioni, Tumbarello, Ladinetti, Verre, Calapai, Riccardi, Tozzuolo. A disposizione: Cataldi, Strappini, Esculino, Gomez, Angella, Dell'Orco, Terrnava, Dottori, Lisi, Polizzi, Nepi, Bolsius, Nwanege. Allenatore: Sdringola.
Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Macca, Faticanti, Pagnucco; Anghelè, Oboavwoduo; Guerra. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Puczka, Owusu, Deme, Amaradio, Brugarello, Gunduz, Van Aarle, Mazur, Licina, Cerri. Allenatore: Brambilla.
"È la peggiore partita che ci potesse capitare in questo momento", Brambilla l'avevo detto alla vigilia del match e così è stato. La Juve Next Gen contro il Perugia va due volte in vantaggio con Anghelè e Guerra ma si fa recuperare in entrambe le occasioni, prima da Montevago e poi da Landinetti. Alla fine i bianconeri sono costretti ad accontentarsi di un pareggio e salgono a quota 45 punti, ma non sfruttano la sconfitta del Pineto (49 punti) per avvicinarsi. La squadra di Brambilla potrà però riprovarci nel prossimo infrasettimanale, quando scenderanno di nuovo in campo nel recupero contro la Ternana (ecco perché non si era giocato). Ecco la classifica provvisoria in attesa delle ultime partite.
- Arezzo 71
- Ascoli 68*
- Ravenna 67
- Campobasso 52
- Pineto 49
- Juventus Next Gen 45*
- Pianese 45
- Ternana 44*
- Gubbio 43
- Vis Pesaro 43*
- Livorno 40**
- Guidonia 38
- Carpi 37
- Perugia 36
- Forlì 36
- Torres 34
- Sambenedettese 31**
- Bra 30
- Pontedera 20
- Rimini 0
* Una partita in meno
** Una partita in più
Perugia-Juve Next Gen, la partita90'+5 - Triplice fischio. Tra Perugia e Juve Next Gen termina 2-2.
90' - 5 minuti di recupero.
90' - Fuori Macca per crampi, dentro Owusu.
83' - Sostituzione per la Juve: Cerri prende il posto di Guerra.
82' - Conclusione al volo di Verre, alta sopra la traversa.
77' - Perugia ancora pericoloso, questa volta con Dottori.
73' - Ci prova il Perugia! Bolsius prova la giocata e crossa di rabona. Il passaggio prende una traiettoria strana e per poca non sorprende Scaglia.
72' - Occasionissima per la Juve! Bianconeri vicini al gol del 2-3 con Puczka su assist di Guerra.
70' - Doppio cambio per la Juve: dentro Gunduz e Deme, fuori Oboavwoduo e Anghelè.
69' - Niente espulsione, confermata la decisione di campo.
68' - La Juventus Next Gen utilizza una card FVS per un possibile rosso.
67' - Cartellino giallo per l'allenatore della Next Gen Brambilla, ammonito per proteste.
65' - IL PERUGIA PAREGGIA! 2-2
Ladinetti dal dischetto è freddissimo e spiazza Scaglia.
64' - Cambia la decisione dell'arbitro: calcio di rigore per il Perugia.
61' - Azione prolungata del Perugia, che termina con un'azione personale di Bolsius, fermato in area da Anghelè. Come nel primo tempo, l'arbitro lascia giocare ma la squadra di casa utilizza un FVS per richiamarlo al monitor.
57' - Pallone dentro rasoterra di Guerra dalla destra, che però non riesce ad arrivare ai suoi compagni di squadra.
51' - Bell'azione di Pagnucco, che rientra sul sinistro e invece di andare al tiro prova il passaggio, intercettato dalla difesa del Perugia.
46' - Cambio per la Juve: fuori Cudrig, dentro Puczka.
46' - Inizia la seconda frazione di gioco.
45'+3 - Finisce il primo tempo, Juventus Next Gen in vantaggio.
45' - 3 minuti di recupero.
42' - JUVENTUS DI NUOVO IN VANTAGGIO! 1-2
Bel passaggio con l'esterno di Pagnucco, che sorprende la difesa del Perugia e arriva al tiro con Guerra, che non lascia spazio al portiere avversario. Gol del capitano bianconero.
38' - Bel filtrante di Anghelè per Guerra ma il portiere del Perugia esce e ferma tutto.
34' - PAREGGIA IL PERUGIA! 1-1
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Montevago salta più in alto di tutti e colpisce di testa: palo e gol.
27' - Gioco ripreso, Bacchin resta in campo.
25' - Occasione per il Perugia, che però Bacchin non riesce a sfruttare. Risultato fermo sullo 0-1 grazie all'uscita bassa di Scaglia. Il giocatore della squadra di casa resta però a terra: gioco interrotto per permettere l'intervento dello staff medico.
24' - Lancio pericoloso del Perugia ma Scaglia esce al momento giusto e intercetta il passaggio.
21' - Dopo un lungo check l'arbitro Gemelli conferma la decisione di campo: nessun calcio di rigore.
18' - Canotto prova il dribbling e cade in area di rigore ma per l'arbitro non c'è nulla. Il Perugia utilizza una card FVS e richiama il direttore di gara al monitor.
17' - Tiro con il destro di Savio da fuori area. Conclusione che non centra lo specchio della porta e spegne lentamente a lato del portiere.
13' - Fallo di Savio su Canotto: il giocatore bianconero è stato ammonito.
10' - Bel cross di Faticanti dal limite dell'area a sinistra. Guerra prova a colpire di testa ma viene anticipato. Calcio d'angolo.
7' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! 0-1
Tiro rasoterra di Anghelè, che non lascia spazio al portiere avversario e sblocca la partita
2' - Juventus subito pericolosa
1' - Inizia la partita