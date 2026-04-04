Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica

"È la peggiore partita che ci potesse capitare in questo momento", Brambilla l'avevo detto alla vigilia del match e così è stato. La Juve Next Gen contro il Perugia va due volte in vantaggio con Anghelè e Guerra ma si fa recuperare in entrambe le occasioni, prima da Montevago e poi da Landinetti. Alla fine i bianconeri sono costretti ad accontentarsi di un pareggio e salgono a quota 45 punti, ma non sfruttano la sconfitta del Pineto (49 punti) per avvicinarsi. La squadra di Brambilla potrà però riprovarci nel prossimo infrasettimanale, quando scenderanno di nuovo in campo nel recupero contro la Ternana (ecco perché non si era giocato). Ecco la classifica provvisoria in attesa delle ultime partite.