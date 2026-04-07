Pagelle Juve: Kelly guida, Locatelli scudiero, verve Cambiaso, Milik prepotente

TORINO - La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese nel lunch match di Pasquetta. Il primo incrocio sulla panchina tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi è senza storia per un'ora di gioco con i gol lampo di Bremer e McKennie che regalano ai bianconeri una tranquillità turbata solo da un calcio di rigore di Martin parato da Di Gregorio. I voti dei bianconeri.