Openda rompe il silenzio: il messaggio social dal molteplice significato che fa luce sul momento Juve

Lois Openda rompe il silenzio. L'attaccante della Juve continua ad allenarsi intensamente con i compagni di squadra , ma è evidentemente finito molto indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti . L'ultima apparazione risale al primo marzo contro la Roma, dove ha giocato praticamente un solo minuto (l'ultimo match giocato da titolare è quello col Como del 21 febbraio). Ma soprattutto nelle quattro gare successive è rimasto sempre in panchina, senza giocare neppure uno scampolo di partita. E così l'attaccante ha affidato il suo pensiero... ai social.

La citazione di Openda

L'ex Lipsia ha rilanciato in una storia Instagram il post di un account di citazioni religiose. La frase ripubblicata dalla punta bianconera è estrapolata dal Vangelo secondo Matteo, Capitolo 21. Si tratta di una frase espressa da Gesù, che afferma: "Tutto quel che chiederete nella preghiera, se avrete fede, lo riceverete". Matteo 21:22 insegna dunque come una fede attiva e senza dubbi consenta di vedere l'opera di Dio all'interno della propria vita, portando a risposte potenti nella preghiera. Il contesto è quello della fede che agisce e della sottomissione alla volontà divina, non della pretesa arbitraria.

Quando la prossima chance?

Un pensiero che potrebbe essere riferito a questioni personali naturalmente. Ma al contempo potrebbe anche sottolineare come il momento dal punto di vista sportivo non sia dei più semplici, con Openda che spera possa arrivare presto la svolta ritrovando continuità sul terreno di gioco. Sabato i bianconeri sfideranno l'Atalanta in un match cruciale per la corsa al piazzamento Champions: da capire se Spalletti, almeno a gara in corso, sceglierà di dargli un'opportunità. Se sarà a Bergamo o successivamente, in qualsasi momento verrà chiamato in causa, starà comunque all'attaccante rispondere presente sul campo campo. E chissà che, appunto, alla fine non riceva "quanto chiesto in preghiera"...