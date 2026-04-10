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Coppa Italia Primavera: data, luogo, orario e dove vedere la finale Atalanta-Juve 

La squadra di Padoin si prepara a sfidare i nerazzurri nell'ultimo incontro della competizione: tutte le informazioni
2 min
juve u20Coppa Italia Primavera
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Grazie alle reti di Verde e Durmisi (fresco di rinnovo), la Juve U20 ha battuto il Parma in semifinale e ha così raggiunto la finale della Coppa Italia Primavera. L'ultimo ostacolo dei bianconeri per raggiungere la vittoria sarà l'Atalanta, che invece ha vinto 2-0 contro il Sassuolo. La squadra di Padoin, quindi, proverà a battere anche i nerazzurri, per alzare al cielo il trofeo e regalare una gioia a tutti i suoi tifosi.

Coppa Italia Primavera 2025/36: data, orario e dove vedere la finale

In vista della partita la Lega Serie A ha comunicato luogo, data e orario della partita. La finale della Coppa Italia Primavera si giocherà all'Arena Civica “Gianni Brera” di Milano mercoledì 29 aprile 2026. Il match tra Atalanta e Juve U20 avrà inizio alle 17:00 e sarà organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il patrocinio del Comune di Milano. L'incontro sarà trasmesso in chiaro in diretta TV su Sportitalia e sul sito dell'emittente, ma potrà essere seguito anche con la diretta testuale di Tuttosport.

I prossimi impegni della Juve Primavera

Si prospetta un finale di stagione ricco di emozioni per la Juve Primavera di Padoin, impegnate in tante partite di livello. Ecco i prossimi impegni dei giovani bianconeri in attesa di scoprire se si qualificheranno o meno per i playoff del campionato:

  • Parma-Juve
  • Juve-Fiorentina
  • Roma-Juve
  • Atalanta-Juve (Coppa Italia Primavera)
  • Juve-Frosinone
  • Cesena-Juve
  • Juve-Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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