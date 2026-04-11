Convocati Atalanta-Juve: le assenze e lo squalificato. Spalletti pesca dalla Primavera

Un match di fondamentale importanza: questa sera la Juve sfida l' Atalanta , in una gara che potrebbe voler dire moltissimo in chiave classifica. All'indomani del rinnovo di Luciano Spalletti , i bianconeri scendono in campo cercando di staccare la Roma ( ieri vittoriosa col Pisa ) e di superare momentaneamente il Como (impegnato domani con l'Inter). Una vittoria che la Juventus proverà a centrare avendo a disposizione 21 calciatori, dovendo fare i conti con ben cinque assenze.

Juve, i convocati per l'Atalanta: quattro gli assenti

È ufficiale la lista dei convocati di Spalletti per il match della New Balance Arena contro l'Atalanta. Tra i calciatori a disposizione non ci sono Perin e Vlahovic: entrambi si sono infortunati nell'ultimo match contro il Genoa. A prendere il posto del numero 1 bianconero come terzo portiere in lista è il giovane Radu, classe 2007 aggregato normalmente alla Primavera di Padoin. Non sarà presente neanche Adzic, che è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato con la Nazionale montenegrina U21.

Out per infortunio anche Cabal (fastidio all'adduttore sinistro rimediato nelle scorse ore), all'appello mancherà anche McKennie, diffidato e ammonito nell'ultima sfida col Genoa e che dunque salterà l'Atalanta per squalifica. Per il resto la Juve ha tutti gli effettivi a disposizione, dovendo fare i conti dunque con cinque assenze pesanti. Di seguito la lista completa dei convocati: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 51 Radu.

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