Juve, 5 indisponibili per il Bologna. Thuram e Kelly a parte: cosa filtra per la sfida allo Stadium

Gli indisponibili, in vista della sfida col Bologna, al momento sono cinque: Adzic, Cabal, Milik, Perin e Vlahovic, in rigoroso ordine alfabetico. Quasi tutti lungodegenti. Partendo dal montenegrino, le cui condizioni verranno monitorate tra qualche giorno per capire le reali tempistiche di recupero per una caviglia in disordine. Per il colombiano, invece, stagione finita: la lesione muscolare all’adduttore non gli consentirà di tornare prima della fine del campionato. L’ex Verona, però, confida di farcela per il Mondiale, un treno che non vuole perdere e che anche la Juve spera possa prendere per cercare di rivalutare una stagione molto complicata, soprattutto nella seconda parte. Milik è un capitolo chiuso, Vlahovic punta dritto al mese di maggio, mentre Perin non ha ancora smaltito l’infortunio col Genoa: il polpaccio destro è ancora dolorante, tenterà di recuperare per il Bologna, senza però forzare un rientro che può eventualmente slittare al big match contro il Milan del 26 aprile.
Juve, lavoro differenziato per Kelly e Thuram
Ieri, invece, due elementi oltre a Yildiz hanno svolto lavoro differenziato: Lloyd Kelly e Khephren Thuram. Due giocatori che avevano bisogno di tirare il fiato per smaltire affaticamenti e dolorini di vecchia data. Questione arretrate, che si augurano entrambi di aver risolto con un riposo in più. Il campo, d’altronde, non ha dato praticamente mai dato tregua a nessuno dei due.
Kelly e Thuram: numeri, condizione e rientro in gruppo
A partire da Kelly: rivalutato da Tudor e sfruttato alla perfezione da Spalletti, che ha saputo valorizzare le sue caratteristiche. La sua capacità di avviare l’azione. Tanti i gettoni raccolti: 40 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Con pochi infortuni: un problema alla coscia a novembre, un affaticamento a gennaio che gli ha fatto saltare la sfida col Sassuolo. Ieri ha tirato il fiato, oggi riposerà insieme al resto della compagnia, ma da domani tornerà sul terreno di gioco. Non ci sono dubbi al momento sul suo impiego: contro il Bologna ci sarà dall’inizio.
Stesso discorso che vale per Thuram, non a caso citato da Spalletti tra gli elementi scesi in campo alla New Balance Arena con qualche guaio. Pure per il francese, speranzoso di poter strappare una chiamata per i Mondiali dal ct Deschamps, stagione di straordinari: 40 partite, proprio come Kelly. Stakanovista, anche per mancanza di alternative. Koopmeiners, del resto, non ha mai messo in discussione la sua titolarità. Alla Continassa ha svolto una seduta differenziata, ma da domani torna regolarmente in gruppo. Con la consapevolezza di dover essere tra i protagonisti della volata finale di una Juve dipendente dal suo impatto fisico.
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Gli indisponibili, in vista della sfida col Bologna, al momento sono cinque: Adzic, Cabal, Milik, Perin e Vlahovic, in rigoroso ordine alfabetico. Quasi tutti lungodegenti. Partendo dal montenegrino, le cui condizioni verranno monitorate tra qualche giorno per capire le reali tempistiche di recupero per una caviglia in disordine. Per il colombiano, invece, stagione finita: la lesione muscolare all’adduttore non gli consentirà di tornare prima della fine del campionato. L’ex Verona, però, confida di farcela per il Mondiale, un treno che non vuole perdere e che anche la Juve spera possa prendere per cercare di rivalutare una stagione molto complicata, soprattutto nella seconda parte. Milik è un capitolo chiuso, Vlahovic punta dritto al mese di maggio, mentre Perin non ha ancora smaltito l’infortunio col Genoa: il polpaccio destro è ancora dolorante, tenterà di recuperare per il Bologna, senza però forzare un rientro che può eventualmente slittare al big match contro il Milan del 26 aprile.
Juve, lavoro differenziato per Kelly e Thuram
Ieri, invece, due elementi oltre a Yildiz hanno svolto lavoro differenziato: Lloyd Kelly e Khephren Thuram. Due giocatori che avevano bisogno di tirare il fiato per smaltire affaticamenti e dolorini di vecchia data. Questione arretrate, che si augurano entrambi di aver risolto con un riposo in più. Il campo, d’altronde, non ha dato praticamente mai dato tregua a nessuno dei due.