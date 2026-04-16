Juve, 5 indisponibili per il Bologna. Thuram e Kelly a parte: cosa filtra per la sfida allo Stadium

Kelly e Thuram: numeri, condizione e rientro in gruppo

A partire da Kelly: rivalutato da Tudor e sfruttato alla perfezione da Spalletti, che ha saputo valorizzare le sue caratteristiche. La sua capacità di avviare l’azione. Tanti i gettoni raccolti: 40 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Con pochi infortuni: un problema alla coscia a novembre, un affaticamento a gennaio che gli ha fatto saltare la sfida col Sassuolo. Ieri ha tirato il fiato, oggi riposerà insieme al resto della compagnia, ma da domani tornerà sul terreno di gioco. Non ci sono dubbi al momento sul suo impiego: contro il Bologna ci sarà dall’inizio.