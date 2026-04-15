Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la Juve

Se da una parte la Juve può festeggiare per aver riconquistato il quarto posto in classifica, dall'altra dalla Continassa arrivano pessime notizie in vista di questo finale di stagione. Dopo Vlahovic, Spalletti dovrà fare a meno di un altro attaccante per le prossime partite. Il club bianconero, infatti, ha comunicato un nuovo infortunio per Arek Milik: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".
Juve, infortunio per Milik: i tempi di recupero
Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante polacco al J|medical. Dovrebbe trattarsi di uno stop di circa 20/30 giorni, quindi Milik salterà di certo le sfide contro Bologna, Milan e Verona. Il suo rientro potrebbe avvenire per il match contro il Lecce del 10 maggio, ma visti i suoi precedenti clinici è possibile che lo staff medico opti per un approccio più cauto. Con buona probabilità il polacco non tornerà tra i convocati prima della sfida contro la Fiorentina del 17 maggio, se non addirittura per quella contro il Torino del 24 maggio, all'ultima di campionato.
Un calvario lungo più di 2 anni
Alcuni avevano pensato che il 2026 potesse essere l'anno del tanto atteso ritorno di Milik. Il classe 1994 non scendeva in campo con la Juve dalla stagione 2023/24, più precisamente dal 25 maggio 2024. Poi il ko in Nazionale: grave infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il problema si rivela presto più grave del previsto, è stato necessario un intervento di meniscectomia e il percorso di riabilitazione si è fatto sempre più lungo, tra ricadute e nuovi acciacchi. La Juve, però, non lo ha mai lasciato solo e ha continuato a puntare su di lui, facendogli anche firmare un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027.
Nonostante tutto il polacco non ha mai mollato, tanto che lo scorso 28 febbraio, in occasione del suo compleanno e dopo essere tornato ad allenarsi con i compagni, aveva voluto ringraziare tutti i tifosi per il supporto: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai . Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”.
La luce in fondo al tunnel... e il nuovo infortunio
Dopo due anni di sofferenze, negli ultimi mesi qualcosa sembrava essere cambiato. Il polacco prima è tornato ad allenarsi in gruppo, poi Spalletti l'ha convocato e infine è arrivato il tanto atteso ritorno in campo. 11 minuti contro il Sassuolo, 23 contro il Genoa. Poco spazio, certo, ma abbastanza per far ben sperare dopo un calvario lungo più di 2 anni. Spalletti, però, ha sempre predicato la calma: dopo uno stop del genere, Milik ha bisogno di tempo.
E infatti è bastato poco, anzi pochissimo, per far riemergere i vecchi incubi. L'infortunio al bicipite femorale subito in allenamento non dovrebbe trattarsi di niente di troppo serio, ma visti i suoi precedenti è impossibile stare troppo tranquilli. C'è il rischio che la sua stagione sia già finita dopo appena 34 minuti in campo, anche se tutti i tifosi sperano che possa tornare presto a vestire i colori bianconeri.
Se da una parte la Juve può festeggiare per aver riconquistato il quarto posto in classifica, dall'altra dalla Continassa arrivano pessime notizie in vista di questo finale di stagione. Dopo Vlahovic, Spalletti dovrà fare a meno di un altro attaccante per le prossime partite. Il club bianconero, infatti, ha comunicato un nuovo infortunio per Arek Milik: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".
Juve, infortunio per Milik: i tempi di recupero
Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante polacco al J|medical. Dovrebbe trattarsi di uno stop di circa 20/30 giorni, quindi Milik salterà di certo le sfide contro Bologna, Milan e Verona. Il suo rientro potrebbe avvenire per il match contro il Lecce del 10 maggio, ma visti i suoi precedenti clinici è possibile che lo staff medico opti per un approccio più cauto. Con buona probabilità il polacco non tornerà tra i convocati prima della sfida contro la Fiorentina del 17 maggio, se non addirittura per quella contro il Torino del 24 maggio, all'ultima di campionato.