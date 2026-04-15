Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la Juve

Alcuni avevano pensato che il 2026 potesse essere l'anno del tanto atteso ritorno di Milik. Il classe 1994 non scendeva in campo con la Juve dalla stagione 2023/24, più precisamente dal 25 maggio 2024. Poi il ko in Nazionale: grave infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il problema si ri vela presto più grave del previsto, è stato necessario un intervento di meniscectomia e il percorso di riabilitazione si è fatto sempre più lungo, tra ricadute e nuovi acciacchi . La Juve, però, non lo ha mai lasciato solo e ha continuato a puntare su di lui, facendogli anche firmare un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027.

Nonostante tutto il polacco non ha mai mollato, tanto che lo scorso 28 febbraio, in occasione del suo compleanno e dopo essere tornato ad allenarsi con i compagni, aveva voluto ringraziare tutti i tifosi per il supporto: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai . Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”.