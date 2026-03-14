“È stato scongelato”: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su Vlahovic

La scelta su Vlahovic e Milik

Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: contro l'Udinese Dusan Vlahovic non ci sarà. Il rietro tra i convocati dell'attaccante serbo è rimandato di una settimana. Il classe 2000 sta recuperando da un lungo infortunio, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni e lo staff medico bianconero ha quindi deciso di optare per la cautela. Non c'è fretta di farlo tornare in campo. Luciano Spalletti, invece, potrà contare su Arek Milik: il polacco, che non scende in campo dal 25 maggio 2024, è finalmente recuperato ed è a disposizione dell'allenatore della Vecchia Signora.

Juve, i convocati per l'Udinese

Di seguito, ecco la lista completa dei convocati per la sfida contro la squadra di Runjaic: