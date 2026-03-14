“È stato scongelato”: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su Vlahovic

La rincorsa per un posto in Champions League della Juve continua. Dopo la vittoria netta contro il Pisa della scorsa settimana, questa sera la squadra di Spalletti si prepara a scendere in campo fuori casa contro l'Udinese. I bianconeri hanno già affrontato la squadra di Runjaic due volte in stagione, vincendo entrambi gli incontri: 3-1 allo Stadium nel match di Serie A nel girone d'andata e 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sulla carta si prospetta quindi una partita alla portata della Juve, che però dovrà evitare cali di concentrazione.
La scelta su Vlahovic e Milik
Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: contro l'Udinese Dusan Vlahovic non ci sarà. Il rietro tra i convocati dell'attaccante serbo è rimandato di una settimana. Il classe 2000 sta recuperando da un lungo infortunio, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni e lo staff medico bianconero ha quindi deciso di optare per la cautela. Non c'è fretta di farlo tornare in campo. Luciano Spalletti, invece, potrà contare su Arek Milik: il polacco, che non scende in campo dal 25 maggio 2024, è finalmente recuperato ed è a disposizione dell'allenatore della Vecchia Signora.
Juve, i convocati per l'Udinese
Di seguito, ecco la lista completa dei convocati per la sfida contro la squadra di Runjaic:
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal;
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Thuram, Miretti, McKennie;
- Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, David.
"Ho letto bene?", i commenti sui social tra ironia e sogni Champions
658 giorni. È passato così tanto dall'ultima volta in cui Arek Milik ha messo piede in campo con la maglia della Juventus. Quasi due anni di infortuni e misteri, ma questa sera contro l'Udinese il polacco potrebbe ritornare sul terreno di gioco. Sui social i tifosi si sono sbizzarriti, dalle esultanze fino ai paragoni con il wrestler Undertaker (soprannominato Deadman, l'uomo morto ndr). C'è chi dopo così tanto tempo è confuso: "Chi è quello col 14?", "Ho letto bene? Il numero 14?". Ma anche chi scherza: "Milik scongelato!" oppure "Milik prima di Vlahovic, mi sento male".
Non mancano poi commenti più tecnici sulle qualità del polacco: "Se Milik è sano possiamo lasciare alla Continassa sia David che Openda" e "Io metterei Milik al 10% che David al 100%". Qualcuno è felice del ritorno di Arek e spera possa essere d'aiuto in questo finale di stagione: "Chissà se il numero 14 sarà il nostro bomber Champions... Forza Arek! Fino alla fine", "Finalmente Arek. Umanamente ancor prima che tecnicamente è bello rivederlo fra i convocati" e "Sogno un gol di Milik all'87esimo".
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La rincorsa per un posto in Champions League della Juve continua. Dopo la vittoria netta contro il Pisa della scorsa settimana, questa sera la squadra di Spalletti si prepara a scendere in campo fuori casa contro l'Udinese. I bianconeri hanno già affrontato la squadra di Runjaic due volte in stagione, vincendo entrambi gli incontri: 3-1 allo Stadium nel match di Serie A nel girone d'andata e 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sulla carta si prospetta quindi una partita alla portata della Juve, che però dovrà evitare cali di concentrazione.
La scelta su Vlahovic e Milik
Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: contro l'Udinese Dusan Vlahovic non ci sarà. Il rietro tra i convocati dell'attaccante serbo è rimandato di una settimana. Il classe 2000 sta recuperando da un lungo infortunio, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni e lo staff medico bianconero ha quindi deciso di optare per la cautela. Non c'è fretta di farlo tornare in campo. Luciano Spalletti, invece, potrà contare su Arek Milik: il polacco, che non scende in campo dal 25 maggio 2024, è finalmente recuperato ed è a disposizione dell'allenatore della Vecchia Signora.
Juve, i convocati per l'Udinese
Di seguito, ecco la lista completa dei convocati per la sfida contro la squadra di Runjaic:
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal;
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Thuram, Miretti, McKennie;
- Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, David.