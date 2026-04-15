Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta…

Dopo aver festeggiato la vittoria contro l'Atalanta e aver riconquistato il quarto posto in classifica, la Juve si prepara a un'altra sfida di Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri in campionato sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Spalletti dovrà vincere a ogni costo, così da tenere a distanza Como e Roma, e magari avvicinarsi ancora un po' al terzo posto del Milan. L'allenatore bianconero non potrà contare su Vlahovic e Milik, quest'ultimo alle prese con l'ennesimo infortunio della sua carriera, ma punterà ancora su un Boga in uno stato di forma super.
Juve-Bologna, le designazioni arbitrali e l'errore dell'AIA
In vista della partita l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere la partita sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con Bindoni e Tegoni come suoi assistenti e Perenzoni come quarto uomo. Il VAR sarà Marini, con Guida come AVAR. Inizialmente l'AIA aveva commesso un errore in fase di pubblicazione delle designazioni. Nella prima lista, infatti, compariva che l'arbitro di Juve-Bologna era Massimi e non Mariani, ma poi l'Associazione ha aggiornato e corretto.
Mariani, i precedenti con la Juve
Sono ben 23 i precedenti tra Mariani e la Juventus con un bilancio abbastanza positivo a favore dei bianconeri: 3 sconfitte, cinque pareggi e ben 15 vittorie, tra cui anche tre sfide proprio contro il Bologna. La prima nel 2017 con il successo dei bianconeri per 3-0 all'Allianz Stadium. Poi nel ritorno dello stesso campionato al Dall'Ara con il 2-1 firmato Dybala-Kean. L'ultimo, invece risale al 2018 con il 2-0 casalingo. Dunque sarà il quarto confronto contro i rossoblù in cui è presente anche la Juve per Mariani che torna così ad arbitrare la sfida a distanza di 8 anni. Tra i precedenti c'è anche una curiosa situazione di qualche settimana fa, nella sfida contro l'Udinese.
Mariani e la rete annullata a Conceicao in Udinese-Juve
Nel secondo tempo di Udinese-Juventus, Conceicao controlla il pallone in area e conclude a rete battendo Okoye. Sulla traiettoria del tiro si trova Koopmeiners, in posizione di fuorigioco, ma per l’arbitro Mariani l’olandese non influisce sull’azione e lascia inizialmente correre. Dalla sala VAR, però, Maggioni e Marini non sono dello stesso avviso e analizzano l’episodio da più angolazioni. Dopo un’attenta revisione, richiamano il direttore di gara all’On Field Review. Mariani, anche davanti al monitor, appare inizialmente convinto della propria decisione, sostenendo che il movimento di Koopmeiners avvenga successivamente. Il VAR insiste, evidenziando la vicinanza del pallone e i criteri di punibilità. A quel punto, l’arbitro rivede la propria valutazione e decide di annullare la rete.
L'ammonizione a Vlahovic e le discussioni di Napoli-Juve
Nel Napoli-Juventus del 2024 non sono mancati episodi controversi che hanno fatto discutere. Già al 2’ una trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area non è stata sanzionata, tra le proteste dei partenopei. Nella ripresa, all’85’, l’arbitro Mariani ha invece assegnato un rigore al Napoli dopo revisione al VAR. Osimhen ha fallito dal dischetto, ma Raspadori ha ribadito in rete segnando il gol decisivo. Restano dubbi anche sull’ammonizione a Vlahovic al 18’, apparsa severa. Il direttore di gara ha motivato il cartellino come conseguenza di più falli su Kvaratskhelia. Una spiegazione che ha lasciato perplessi sia i giocatori bianconeri che Allegri e il serbo poi squalificato per un turno essendo diffidato.
Precedenti con Marini e Guida
Per quanto riguarda i precedenti Juve con Marini e Guida al Var sono diversi. Con il primo c'è l'episodio del suddetto gol annullato a Conceicao in Udinese-Juve, con i bianconeri comunque vittoriosi. Mentre con il fischietto di Torre Annunziata sono 3 i precedenti in stagione e raccontano di un grande equilibrio: un ko, l'ultimo a Cagliari, un pareggio in casa della Fiorentina e una vittoria per 3-1 contro l'Udinese.
Lo sfogo di Conte e Marotta contro Guida
Nel corso degli anni, il rapporto tra la Juventus e l’arbitro Marco Guida è stato spesso accompagnato da polemiche, ma uno degli episodi più discussi resta quello del gennaio 2013 contro il Genoa. In una stagione combattuta punto a punto con il Napoli, i bianconeri non andarono oltre l’1-1 allo Stadium, tra molte proteste per alcune decisioni arbitrali. Nel finale, la squadra reclamò con forza un rigore per un tocco di mano in area, giudicato evidente dai giocatori e dallo staff. Al triplice fischio, l’allenatore Antonio Conte non nascose la propria frustrazione, criticando apertamente la direzione di gara. Anche il dirigente Giuseppe Marotta si unì al dissenso, sottolineando una gestione ritenuta inadeguata. Le dichiarazioni furono dure e segnarono uno dei momenti più tesi tra il club e il direttore di gara.
Contatto Darmian-Chiesa e rigore in Milan-Juve
Altri episodi controversi si sono verificati negli anni successivi, alimentando ulteriormente il dibattito. Tra questi, resta impresso il match contro il Milan del periodo post-Covid, perso 4-2 dopo un rigore assegnato con l’ausilio del VAR per un fallo di mano ravvicinato di Bonucci su tiro di Rebic. Più recentemente, in una sfida sempre contro i rossoneri, ha fatto discutere un penalty concesso per un contatto apparso leggero in area tra Kelly e Gimenez, poi fallito dagli avversari. Dubbi anche sulla dinamica dell’azione, con un intervento giudicato da molti troppo severo. Nel 2023, invece, all’Allianz Stadium, si accese il confronto per una sbracciata di Darmian su Chiesa non sanzionata, poco prima del gol decisivo dell’Inter firmato da Lautaro Martinez. Anche in quel caso, la mancata punizione dell’episodio fece discutere tifosi e addetti ai lavori. Situazioni diverse ma accomunate da decisioni ritenute controverse, che hanno contribuito a mantenere vivo il tema del rapporto tra la Juventus e Guida.
Trentatreesima giornata di Serie A: gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 33° turno di campionato:
SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI - BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Dopo aver festeggiato la vittoria contro l'Atalanta e aver riconquistato il quarto posto in classifica, la Juve si prepara a un'altra sfida di Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri in campionato sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra di Spalletti dovrà vincere a ogni costo, così da tenere a distanza Como e Roma, e magari avvicinarsi ancora un po' al terzo posto del Milan. L'allenatore bianconero non potrà contare su Vlahovic e Milik, quest'ultimo alle prese con l'ennesimo infortunio della sua carriera, ma punterà ancora su un Boga in uno stato di forma super.
Juve-Bologna, le designazioni arbitrali e l'errore dell'AIA
In vista della partita l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere la partita sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con Bindoni e Tegoni come suoi assistenti e Perenzoni come quarto uomo. Il VAR sarà Marini, con Guida come AVAR. Inizialmente l'AIA aveva commesso un errore in fase di pubblicazione delle designazioni. Nella prima lista, infatti, compariva che l'arbitro di Juve-Bologna era Massimi e non Mariani, ma poi l'Associazione ha aggiornato e corretto.