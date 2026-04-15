Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta…

L'ammonizione a Vlahovic e le discussioni di Napoli-Juve

Nel Napoli-Juventus del 2024 non sono mancati episodi controversi che hanno fatto discutere. Già al 2’ una trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area non è stata sanzionata, tra le proteste dei partenopei. Nella ripresa, all’85’, l’arbitro Mariani ha invece assegnato un rigore al Napoli dopo revisione al VAR. Osimhen ha fallito dal dischetto, ma Raspadori ha ribadito in rete segnando il gol decisivo. Restano dubbi anche sull’ammonizione a Vlahovic al 18’, apparsa severa. Il direttore di gara ha motivato il cartellino come conseguenza di più falli su Kvaratskhelia. Una spiegazione che ha lasciato perplessi sia i giocatori bianconeri che Allegri e il serbo poi squalificato per un turno essendo diffidato.