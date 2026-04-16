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Buffon: "Pallone d'Oro? Sentivo sempre la speranza. Ho un solo rimpianto, contro il Real..." 

"Momento difficile per l'Italia ma è un'opportunità per ripartire e crescere", le parole dell'ex Juve
3 min
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Gianluigi Buffon è stato per anni il capitano e leader della Juventus e dell'Italia, con cui ha vinto quasi tutto. All'appello mancano infatti la Champions League e il Pallone d'oro, che avrebbero reso perfetta la sua carriera. Come rivelato a margine della presentazione a Londra della sua biografia 'Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi', uscita in Inghilterra con il titolo 'Saved', proprio dietro a queste piccole ma grandi mancanze si nasconde il motivo del suo ritiro a 45 anni: "Perché sentivo sempre quell’1% di speranza di vincere il Pallone d’oro".

Champions? No, Buffon ha solo un rimpianto

Nonostante tutto, però, l'ex portiere guardandosi indietro può essere felice della carriera fatta, ma ha solo un rimpianto: "Rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Sono felice di aver vinto, ma anche di aver perso. Mi spiace solamente per i tifosi, non per me. Anzi un rimpianto c’è, e non è né aver rifiutato Manchester United, Arsenal e City, e nemmeno il non aver giocato con Zidane, Messi e Ronaldo il brasiliano. Piuttosto, quella mia reazione, ed espulsione, dopo il rigore concesso al Real Madrid nel 2018, al 93’ contro la Juve: non ho avuto un atteggiamento maturo, da capitano. Invece, bisogna accettare la sconfitta, anche nell’ingiustizia".

"Momento difficile per l'Italia ma opportunità per crescere"

Con l'Italia da calciatore è arrivata invece una grande gioia come la vittoria del Mondiale nel 2006: "Quell'anno le premesse erano terribili, con Calciopoli, ma abbiamo vinto perché Lippi ci ha protetto, e poi eravamo davvero tutti fratelli in quella squadra". Non si può dire altrettanto della sua esperienza come Capo delegazione della Nazionale, terminata con la sconfitta contro la Bosnia e la mancata qualificazione ai Mondiali 2026: "Il momento è difficile ma è un’opportunità per ripartire e crescere, ripartendo dalle fondamenta, senza scorciatoie. Noi italiani siamo i migliori a fare gruppo nelle difficoltà".

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