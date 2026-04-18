Holm, la Juve ragiona sul riscatto: qualità fuori discussione, via pure gli ultimi dubbi…

Professionista senza svenevolezze sentimentali di troppo, in pure stile svedese, Emil Holm non dovrebbe indulgere a particolari retropensieri nella sfida contro gli ex compagni del Bologna, ma è un fatto che quella di domani non sarà una partita banale per lui. Anche, ma forse soprattutto, perché non vuole perdere lo slancio, impresso dalla gara di Bergamo dove è stato tra i migliori in campo, che gli possa permettere la conferma in bianconero. Holm, si sa, è arrivato a gennaio con la formula del prestito e ora la dirigenza bianconera sta ragionando sulla concreta possibilità di una conferma a Torino. Lui, di suo, non aveva dubbi anche perché quando è arrivato alla Continassa ha postato una sua foto di bambino in cui indossava la magia della Juve, squadra del cuore fin da piccolo. E arrivare a giocarci da grande è stato evidentemente la realizzazione di un sogno. Contro l’Atalanta ha messo in evidenza tutte le sue qualità di corsa e di potenza che nelle settimane precedenti erano state frustrate da infortuni muscolari, unici dubbi bianconeri circa una sua conferma.