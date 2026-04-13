Holm riapre il mercato, plusvalenza Joao Mario: la Juve può tornare sui propri passi

Holm: la vera incognita è la tenuta

E pensare che fino a qualche giorno fa sembrava pura utopia l’ipotesi che la Juve potesse sedersi a un tavolo con la dirigenza del Bologna - il club che ne detiene tuttora il cartellino, e da cui è arrivato in prestito nel mercato di gennaio - per discutere di un’ipotetica permanenza a Torino. O meglio, per rivedere le cifre del diritto di riscatto, pattuito con i rossoblù a gennaio: 15 milioni più 3 di bonus. Cifra, tuttora incompatibile con le disponibilità della Juventus. Ma, appunto, se le risposte sul campo di Holm nelle prossime 7 uscite saranno le stesse di Bergamo, non è da escludere che la Juve possa decidere di tornare sui suoi passi. L’incognita vera, nel caso dello svedese, riguarda perlopiù la tenuta fisica, dal momento che nelle ultime 2 stagioni è andato incontro a 9 stop di natura diversa, per ben 23 incontri di campionato saltati. La stima di Spalletti è fuori discussione: è stato lui a esprimersi in prima linea con la società per prelevarlo dal Bologna nella sessione di mercato invernale.