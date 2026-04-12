"Con 800 milioni... Spalletti, pedigree giusto" e i nomi del mercato Juve: l'analisi a Dazn

Una vittoria sofferta, concreta, quasi spietata nel suo pragmatismo: una Juventus che richiama quella del passato, capace di imporsi anche nei contesti più ostili. Su campi che non fanno più paura come un tempo, ma che oggi non concedono nulla, i bianconeri tornano a colpire con cinismo. L’ Atalanta prova a ribaltare equilibri e gerarchie, ma l’assalto si infrange contro una squadra solida e determinata. A decidere è una rete sporca quanto decisiva di Boga , che cambia il peso della partita. Il successo a Bergamo ridimensiona le ambizioni europee più alte dei nerazzurri. Intanto i bianconeri guadagnano terreno e si issano al quarto posto, mettendo pressione al Como, ora chiamato a rispondere in una sfida tutt’altro che semplice contro l’Inter. L'analisi di Dazn nel post gara va in questa direzione e tocca diversi temi tra cui anche l'importanza del rinnovo di Spalletti , l'arrivo di Boga e il mercato del futuro.

"Juve, una carica incredibile"

L'analisi di Atalanta-Juve parte da Ferrara: "In una delle serate più difficili, per l'avversario e per come si è sviluppata la gara, però, per quella che è stata l'esperienza che ho vissuto tanti anni fa, sono le vittorie che ti danno una carica incredibile. La Juve pur soffrendo porta a casa tre punti fondamentali e probabilmente saranno importanti per la corsa Champions. Non ha creato tantissimo rispetto a tante altre partite dove ha prodotto di più ma non ha portato a casa punti. Vittoria fondamentale contro una bellissima Atalanta e condannata da un errore collettivo della propria difesa".

Sulla corsa Champions Brocchi si sente di togliere la Dea: "Per l'Atalanta arrivare in Champions ora è molto difficile perché ha tre squadre davanti messe meglio e che lottano già da un po' di tempo in più per questo obiettivo. Non dimentichiamo che l'Atalanta ha anche una semifinale di Coppa Italia da giocare e alla quale tiene molto perché quel trofeo sarà importante. Sulla gara la squadra di Palladino ha fatto qualcosa in più e per questo la vittoria della Juve assume un valore molto importante".