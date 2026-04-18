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Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

La squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita
3 min
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Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images
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Dopo la doppia sfida tra Coppa Italia e campionato contro il Parma, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo per la trentaquattresima giornata. Il prossimo avversario dei giovani bianconeri è la Fiorentina, squadra reduce da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. La formazione viola sta quindi vivendo un momento delicato della stagione ma resta comunque la terza forza del campionato, con ben 9 punti in più in classifica rispetto alla Vecchia Signora. Servirà quindi una prestazione di assoluto livello da parte della squadra di Padoin per portare a casa i tre punti.

Juve Primavera-Fiorentina, dove vedere la sfida

Il match tra Juventus Primavera e Fiorentina, in programma sabato 18 aprile alle ore 11 presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo, sarà visibile in tv su Sportitalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

Juventus: Radu, Bamballi, Rizzo, Montero (C), Leone, Durmisi, Vallana, Merola, Tiozzo, Gielen, Makiobo. A disposizione: Huli, Milia, Keutgen, Lopez, Bellino, Ceppi, Elimoghale, Borasio, Bracco, De Brul, Corigliano. Allenatore: Padoin.

Fiorentina: Leonardelli, Sadotti, Deli, Puzzoli, Perrotti, Trapani (C), Kospo, Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disposizione: Dolfi, Fei, Colaciuri, Bonanno, Turnone, Kone, Jallow, Angiolini, Conti, Croci. Allenatore: Galloppa.

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