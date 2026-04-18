Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Dopo la doppia sfida tra Coppa Italia e campionato contro il Parma, la Juve Primavera si prepara a tornare in campo per la trentaquattresima giornata. Il prossimo avversario dei giovani bianconeri è la Fiorentina, squadra reduce da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. La formazione viola sta quindi vivendo un momento delicato della stagione ma resta comunque la terza forza del campionato, con ben 9 punti in più in classifica rispetto alla Vecchia Signora. Servirà quindi una prestazione di assoluto livello da parte della squadra di Padoin per portare a casa i tre punti.