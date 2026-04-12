Diretta Primavera Juve a Parma e Next Gen con il Guidonia: risultati in tempo reale e formazioni

Giornata a tinte bianconere con Primavera e Next Gen impegnate nelle rispettive partite di campionato. Per la formazione allenata da Padoin c'è il remake di Coppa Italia di pochi giorni fa ma a campo invertito: l'U20, infatti, gioca al Noce di Noceto contro il Parma, battuto per 2-0 a Vinovo guadagnandosi l'accesso alla finale della competizione. Per i bianconeri occasione importante di restare agganciati al trenino playoff. Per la squadra allenata da Brambillla, invece, c'è già la certezza artimetica dei playoff dopo il successo nel recupero contro la Ternana e al Moccagatta stavolta arriva il Guidonia Montecelio.
8:45
Primavera, la Juve in finale di Coppa Italia
Pochi giorni fa la sfida tra Juve e Parma ha visto i bianconeri vincere a Vinovo con il risultato di 2-0 e guadagnarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Una gara molto equilibrata e decisa soltanto nei minuti conclusivi grazie alla prodezza di Verde e poi al tocco ravvicinato di Durmisi. Per la formazione allenata da Padoin a fine aprile ci sarà la possibilità di portare a casa un trofeo importante a livello giovanile.
8:30
Juve Next Gen-Guidonia, orario e dove vederla
La sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio è in programma alle ore 12.30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv, anche sull'app scaricabile gratuitamente per pc, tablet e smartphone.
8:15
Parma-Juve Primavera, orario e dove vederla
Il match tra Parma e Juventus Primavera è in programma alle ore 11 al 'Noce' di Noceto, sarà visibile in tv su Sportitalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente o anche sull'app scaricabile per pc, smartphone e tablet.