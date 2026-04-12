Diretta Primavera Juve a Parma e Next Gen con il Guidonia: risultati in tempo reale e formazioni

Giornata a tinte bianconere con Primavera e Next Gen impegnate nelle rispettive partite di campionato. Per la formazione allenata da Padoin c'è il remake di Coppa Italia di pochi giorni fa ma a campo invertito: l'U20, infatti, gioca al Noce di Noceto contro il Parma , battuto per 2-0 a Vinovo guadagnandosi l'accesso alla finale della competizione . Per i bianconeri occasione importante di restare agganciati al trenino playoff. Per la squadra allenata da Brambillla , invece, c'è già la certezza artimetica dei playoff dopo il successo nel recupero contro la Ternana e al Moccagatta stavolta arriva il Guidonia Montecelio .

8:45

Primavera, la Juve in finale di Coppa Italia

Pochi giorni fa la sfida tra Juve e Parma ha visto i bianconeri vincere a Vinovo con il risultato di 2-0 e guadagnarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Una gara molto equilibrata e decisa soltanto nei minuti conclusivi grazie alla prodezza di Verde e poi al tocco ravvicinato di Durmisi. Per la formazione allenata da Padoin a fine aprile ci sarà la possibilità di portare a casa un trofeo importante a livello giovanile.

8:30

Juve Next Gen-Guidonia, orario e dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio è in programma alle ore 12.30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv, anche sull'app scaricabile gratuitamente per pc, tablet e smartphone.

8:15

Parma-Juve Primavera, orario e dove vederla

Il match tra Parma e Juventus Primavera è in programma alle ore 11 al 'Noce' di Noceto, sarà visibile in tv su Sportitalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente o anche sull'app scaricabile per pc, smartphone e tablet.

Stadio Noce di Noceto – Parma