Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diretta Primavera Juve a Parma e Next Gen con il Guidonia: risultati in tempo reale e formazioni

Le squadre allenate da Padoin e Brambilla in campo in questa giornata a tinte bianconere
3 min
liveblog
Diretta Primavera Juve a Parma e Next Gen con il Guidonia: risultati in tempo reale e formazioni © Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Giornata a tinte bianconere con Primavera e Next Gen impegnate nelle rispettive partite di campionato. Per la formazione allenata da Padoin c'è il remake di Coppa Italia di pochi giorni fa ma a campo invertito: l'U20, infatti, gioca al Noce di Noceto contro il Parma, battuto per 2-0 a Vinovo guadagnandosi l'accesso alla finale della competizione. Per i bianconeri occasione importante di restare agganciati al trenino playoff. Per la squadra allenata da Brambillla, invece, c'è già la certezza artimetica dei playoff dopo il successo nel recupero contro la Ternana e al Moccagatta stavolta arriva il Guidonia Montecelio.

8:45

Primavera, la Juve in finale di Coppa Italia

Pochi giorni fa la sfida tra Juve e Parma ha visto i bianconeri vincere a Vinovo con il risultato di 2-0 e guadagnarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Una gara molto equilibrata e decisa soltanto nei minuti conclusivi grazie alla prodezza di Verde e poi al tocco ravvicinato di Durmisi. Per la formazione allenata da Padoin a fine aprile ci sarà la possibilità di portare a casa un trofeo importante a livello giovanile.

8:30

Juve Next Gen-Guidonia, orario e dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio è in programma alle ore 12.30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv, anche sull'app scaricabile gratuitamente per pc, tablet e smartphone.

8:15

Parma-Juve Primavera, orario e dove vederla

Il match tra Parma e Juventus Primavera è in programma alle ore 11 al 'Noce' di Noceto, sarà visibile in tv su Sportitalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente o anche sull'app scaricabile per pc, smartphone e tablet.

Stadio Noce di Noceto – Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS