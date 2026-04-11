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Parma-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

La squadra di Padoin, dopo aver battuto i gialloblù nella semifinale di Coppa Italia, proverà a ripetersi in campionato
3 min
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Parma-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera© Juventus FC via Getty Images
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In cerca di conferme. La Juve Primavera di mister Padoin è reduce dall'importantissimo successo contro il Parma: una vittoria che ha permesso l'accesso alla finale di Coppa Italia. A distanza di pochissimi giorni le due squadre si ritroveranno di fronte, stavolta in campionato: i bianconeri in caso di successo (e aspettando gli altri risultati) potrebbero compiere un bel salto in classifica. Un match nel quale la Juventus potrà contare su un Durmisi carichissimo, dopo il recente rinnovo siglato con il club. I bianconeri dovranno faro invece a meno di Grelaud, con il Giudice Sportivo che ha comminato ben tre turni di squalifica al classe 2007 dopo quanto accaduto con la Cremonese.

Parma-Juve Primavera, dove vedere la sfida

Il match tra Parma e Juventus Primavera, in programma domenica 12 febbraio alle ore 11 al 'Noce' di Noceto, sarà visibile in tv su Sportitalia (canale 60 dtt) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

PARMA PRIMAVERA: Astaldi, Mena, Drobnic, Conde, D'Intino, Diop, Tigani, Cardinali, Plicco, Nwajei, Mikolajewski. 
Allenatore: Nicola Corrent

JUVENTUS PRIMAVERA: Huli, Rizzo, Montero, Leone, Verde, Durmisi, Vallana, Bellino, Contarini, Tiozzo, Makiobo.
Allenatore: SimonePadoin

ARBITRO: Silvia Gasperotti (sez. di Rovereto)

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