Manninger e quel video virale con Totti: “Tre pugni sul pallone, ma Alex…”

«C’è un aneddoto che mi diverte ancora, quando ci penso. Eravamo in Liguria col Siena, stavamo svolgendo il ritiro invernale. C’era Ficagna che imitava tutti e faceva morire dalle risate: da questo punto di vista rischiavamo le sue prese in giro ogni giorno».

In che modo venne imitato Manninger?

«Per come piazzava la barriera sulle punizioni. Ovviamente rimarcando l’accento austriaco e un modo anche un po’ rude di schierarla. Aveva riso tanto quella sera, quando Ficagna lo prese in giro a tavola».

Ha mai pensato di tornare nel mondo del calcio dopo aver smesso di giocare?

«No, neppure in Austria. Dopo aver smesso di giocare ha sempre avuto un solo pensiero: vivere bene con moglie e figli, che sono ancora piccolissimi. Questa tragedia è un duro colpo, il mio pensiero va alla sua famiglia, alla moglie che perde un marito e ai figli che non avranno un grande padre».