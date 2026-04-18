Yildiz-Thuram in gruppo, doppia buona notizia dalla Continassa verso Juve-Bologna: Spalletti sorride

Il ritorno al lavoro in gruppo di Yildiz riaccende l’ottimismo in casa Juventus , proprio nel momento più delicato della stagione. Alla Continassa si respira un’aria diversa: dopo giorni di gestione e lavoro personalizzato , il talento turco ha rimesso piede stabilmente tra i compagni, lasciandosi alle spalle, almeno in parte, i fastidi al ginocchio che ne avevano limitato il rendimento. Un segnale importante, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, mentre i bianconeri si preparano a una sfida che può valere un pezzo di Champions

Yildiz e Thuram tornano in gruppo

La notizia più attesa è dunque arrivata: Yildiz è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. In settimana il turco aveva svolto sedute differenziate per gestire un’infiammazione al ginocchio che lo aveva condizionato anche nell’ultima uscita contro l’Atalanta. In quell’occasione, complice il dolore e una prestazione sotto tono, Spalletti lo aveva tolto dal campo, spiegando poi nel post partita le sue condizioni.

Ora però il peggio sembra alle spalle. Il rientro in gruppo rappresenta un segnale incoraggiante per la Juventus, che si prepara a una sfida fondamentale contro il Bologna. In palio c’è molto più di tre punti: un match che può indirizzare in maniera decisiva la corsa alla prossima Champions League, vista anche la sconfitta del Como e lo scontro diretto tra Roma e Atalanta. Non è solo Yildiz a far sorridere lo staff tecnico. Anche Thuram è tornato ad allenarsi con i compagni. Due rientri che arrivano nel momento giusto, quando ogni dettaglio può fare la differenza.

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