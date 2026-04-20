"Mi hai mandato via tu, io me lo ricordo bene": Spalletti-Ferrara, il siparietto e quel rifermento al...2009

A cosa si riferiva Spalletti?

I toni tornano decisamente distesi nel collegamento a seguito della gara, in cui Spalletti torna davanti alla telecamera per fare chiarezza sull'episodio. Diletta Leotta passa la parola chiamando Ferrara lo "Scavalca recinti" in maniera ironica e l'ex allenatore bianconero - alla Juve tra il 2009 e il 2010 - non resiste dal porre la domanda: "Luciano, qui abbiamo consultato perfino l'intelligenza artificiale per capire se mi stavi facendo una critica oppure era un elogio". A svelare l'arcano è lo stesso Spalletti, che smorza subito le polemiche: "Figurati se mi permetto di criticare uno come te che ha conoscenze ed equilibrio. Hai fatto tutti i ruoli, giocatore, allenatore, commentatore, mi hai mandato tu via dalla Roma. Io me lo ricordo bene ". La risposta di Ferrara è ironica, con un gesto della mano come a dire: "Meglio non ricordare certe cose", visto com'è andata la sua esperienza sulla panchina della Juventus.