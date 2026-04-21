"Che ca**o vuoi?", Spalletti sistema Lucumì e fomenta Conceicao: "Puntalo!": l'altro Juve-Bologna

Lucumì sbeffeggia Conceicao, Spalletti lo difende

Nel secondo tempo Spalletti ha dimostrato ancora una volta l'atteggiamento di protezione nei confronti dei suoi giocatori. E il tutto per un episodio che ha visto come protagonisti Conceicao e Lucumì, con le scorie dell'andata ancora presenti (quando il centrale lo aveva sollevato di peso da terra). L'ala bianconera ha puntato il colombiano, che per mettergli pressione lo ha applaudito, Spalletti se ne è accorto e non ha gradito il gesto, mentre portoghese ha risposto con una linguaccia al difensore, mentre aveva la palla al piede. Dopo qualche istante il tecnico della Juve rimproverato a distanza Lucumì: "Che cazzo vuoi?". Poi gli ha fatto una faccia strana e ha spronato Conceicao: "Vallo a puntare, vallo a puntare. Vuole che tu lo vada a puntare!".