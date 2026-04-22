Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve senza respiro, la tournée diventa una sfida: il programma completo dei 31mila km

Definito il calendario estivo dei bianconeri, pronti a tornare in Asia e Oceania a distanza di 10 anni dall’ultima volta
Lorenzo Aprile
5 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Dimenticatevi il comodo rituale bavarese delle ultime estati bianconere, trascorse - in parte - tra i manti verdi e l’aria fresca di Herzogenaurach, sede del quartier generale dell’Adidas. La Juventus, infatti, cambia rotta e lo fa nel modo più radicale possibile, lasciandosi alle spalle le certezze dei recenti “pre-season” per tuffarsi in una traversata che ispirerebbe il miglior Jules Verne. Per Yildiz e compagni, freschi - si fa per dire - dalla spedizione negli Stati Uniti, si prospetta un giro del mondo in 11 giorni. Trentunomila chilometri, tre continenti e un caldo che non concede tregua: è questa la nuova geografia bianconera, un viaggio che comincia tra i grattacieli umidi di Hong Kong e prosegue fino agli orizzonti sconfinati di Perth, in Australia.

Chi salta la tournée?

Più che una semplice tournée, una prova di resistenza, fisica e mentale. La Juventus si ritroverà a gestire energie, fusi orari e gambe ancora appesantite dal Mondiale negli Usa. Variabile mica da ridere, se si considera che diversi interpreti della rosa di Luciano Spalletti, arriveranno alla Continassa solo a ridosso della partenza per l’Oriente, con la valigia ancora da disfare e il fiato corto. La data della finale del Met Life Stadium (fissata per il 19 luglio) non ha precedenti nella storia recente. Ma soprattutto, costringerà i bianconeri “più fortunati”, presumibilmente, Kalulu, Thuram, Conceiçao, Bremer - quelli che potrebbero davvero arrivare fino in fondo, o comunque accedere almeno alle semifinali - a saltare la tournée bianconera, dal momento che non potrebbero smaltire in tempo le tre settimane di vacanza previste da regolamento.

Il viaggio bianconero

Prima tappa - dicevamo - ad Hong Kong, con la partenza ancora da calendarizzare ufficialmente, ma comunque prevista entro il 2 di agosto, per permettere ai bianconeri di smaltire le 14 ore di volo e preparare al meglio la prima amichevole contro il Chelsea di Rosenior, in programma il 5 agosto al Kai Tao Stadium. Un impianto all’avanguardia, inaugurato nel marzo del 2025: 50mila posti, tetto detraibile e un sistema di raffreddamento per mantenere la temperatura in campo - e sugli spalti - attorno ai 26 gradi. Lì, la Juve prenderà parte insieme a Inter, Chelsea e Manchester City all’Hong Kong Football festival, per contendersi con i Blues l’Herbalgy Trophy. A margine del match, che si giocherà con ogni probabilità nel primo pomeriggio (indicativamente alle 21, ora italiana), la squadra di Lucio salirà poi a bordo di un altro charter. Direzione: Australia, nello specifico a Perth, a distanza di 10 anni dall’ultima volta, quando nel pieno del ciclo Allegri, furono scelte le medesime destinazioni per la tournée estiva. In questo caso, 7 ore e mezza di volo, con l’arrivo stimato nella mattinata del 6 agosto. Da lì, Spalletti avrà giusto un paio di sedute a disposizione prima del derby d’Italia contro l’Inter nella suggestiva cornice dell’Optus Stadium. Per intenderci, la stessa struttura in cui si sarebbe dovuto giocare il controverso match di Serie A tra Como e Milan. Poi, altri due giorni di lavoro, prima dell’ultimo confronto della tournée contro il Palermo. L’appuntamento contro i rosanero, fissato per l’11 agosto, sarà l’ultimo atto prima del rientro alla base, previsto con un volo transoceanico che riporterà la truppa di Spalletti a Torino soltanto a ridosso di Ferragosto. Sarà allora che Lucio dovrà fare la conta dei reduci e, soprattutto, integrare quei big rimasti a casa a smaltire le fatiche del Mondiale. Con il jet-leg ancora nelle vene e i muscoli provati dalle varie escursioni termiche. Che dire… Benvenuti nella nuova era globale, dove il calcio non dorme mai, e i bianconeri, per forza di cose, nemmeno. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS