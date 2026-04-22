Buffon, ferita Calciopoli: “Pagato un prezzo inspiegabile. Ma se ti guardi allo specchio…”

Zidane e la finale dei Mondiali

Sulla parata a Zidane nellla finale dei Mondiali: "Me la ricordo bene. Quando Zidane ha colpito la palla, ha tirato di testa con tanta forza e una sorta di cattiveria. Era come se avesse colpito con il piede invece che con la testa, perché era così veloce. Sapevo che era convinto di aver segnato. Quindi era frustrato dal fatto che l’avessi parata, ma, essendo l’incredibile campione che è, credo che alla fine abbia anche apprezzato la mia parata". Su quanto successo poi tra lui e Materazzi: "Ero a circa 15 metri di distanza e ho sentito il tonfo. Se l’avesse fatto a chiunque altro, l’avrebbe messo ko. Il guardalinee non l’ha visto. L’unico a vederlo sono stato io. Così sono corso dall’arbitro e dal suo assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e alla fine la partita si è fermata. Ero sconvolto e in preda a emozioni contrastanti. Sapevo che era l’ultima partita di Zidane, ed era uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che per lui finisse in quel modo. Non ne abbiamo mai parlato. Ovviamente ci siamo incontrati tantissime volte e credo che tra noi ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per una questione di rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che nel profondo questa sia sempre stata una situazione dolorosa ed è per questo che non volevo che se lo ricordasse".