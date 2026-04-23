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Allenamento Juve verso il Milan: come stanno Yildiz, Thuram e Holm. Le novità

Sessione mattutina per Spalletti che sorride a metà: un rientro a centrocampo e un probabile forfait
3 min
AdzicYildizThuram
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Mancano cinque partite al termine della stagione e la Juve si trova finalmente in zona Champions League. I bianconeri sono infatti al quarto posto in classifica, a -3 da Milan e Napoli e a +5 dal Como. La squadra di Spalletti ha quindi un margine di sicurezza dalla squadra di Fabregas e può anche guardare al secondo posto, che potrebbe avvicinarsi vincendo la prossima partita. La Juve domenica alle 20:45 scenderà infatti in campo contro il Milan (ecco la probabile formazione bianconera), match da vincere a ogni costo. In vista della partita la Vecchia Signora è scesa in campo per allenarsi e dalla Continassa arrivano buone e cattive notizie.

Da Yildiz a Thuram: le ultime dall'allenamento

Yildiz, Thuram e Holm hanno lavorato ancora a parte. Il turco è alle prese con un'infiammazione al ginocchio ma vuole recuperare ed essere titolare per l'importantissima sfida contro il Milan. Discorso simile per il centrocampista francese, che andrà gestito ma dovrebbe esserci contro la squadra di Allegri. Holm, invece, sta recuperando da un sovraccarico muscolare al polpaccio subito nel corso dell'ultima partita di Serie A e non dovrebbe esserci contro il Milan.

Juve, buone notizie per Adzic

La novità più importante riguarda però Adzic. Il centrocampista montenegrino, fermato da un problema alla caviglia a inizio aprile, è finalmente tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Se le sue condizioni dovessero migliorare ancora, potrebbe anche andare in panchina contro il Milan ma nessuno vuole correre rischi e per questo potrebbe essere risparmiato. Il suo recupero resta però importante in vista di un finale di stagione ricco di impegni ed emozioni.

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