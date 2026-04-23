Allenamento Juve verso il Milan: come stanno Yildiz, Thuram e Holm. Le novità

Mancano cinque partite al termine della stagione e la Juve si trova finalmente in zona Champions League. I bianconeri sono infatti al quarto posto in classifica, a -3 da Milan e Napoli e a +5 dal Como. La squadra di Spalletti ha quindi un margine di sicurezza dalla squadra di Fabregas e può anche guardare al secondo posto, che potrebbe avvicinarsi vincendo la prossima partita. La Juve domenica alle 20:45 scenderà infatti in campo contro il Milan (ecco la probabile formazione bianconera), match da vincere a ogni costo. In vista della partita la Vecchia Signora è scesa in campo per allenarsi e dalla Continassa arrivano buone e cattive notizie.